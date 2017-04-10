Стала известна причина утреннего громкого гула в Новосибирске

На ТЭЦ проверяли исправность предохранительных клапанов 
На ТЭЦ проверяли исправность предохранительных клапанов 

Новосибирцы утром 10 апреля дважды услышали  в центре города громкий гул — оказалось, что на ТЭЦ настраивали предохранительные клапаны котлов. 


По наблюдению редакции НГС.НОВОСТИ, с 10:30 до 11:15 в центре города два раза раздался громкий гул, похожий на звук от ТЭЦ. 


Ситуацию прокомментировали в АО «СИБЭКО». «Согласно требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности на ТЭЦ-2 проводилась проверка исправности предохранительных клапанов. Такие мероприятия проводятся один раз в три месяца», — пояснила пресс-секретарь отдела по связям с общественностью АО «СИБЭКО» Анастасия Степанова. 


Похожий гул новосибирцы могли слышать в ноябре. Тогда также на ТЭЦ-2 настраивали предохранительные клапаны котлов.

Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой

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