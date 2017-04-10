Стала известна причина утреннего громкого гула в Новосибирске

На ТЭЦ проверяли исправность предохранительных клапанов

Новосибирцы утром 10 апреля дважды услышали в центре города громкий гул — оказалось, что на ТЭЦ настраивали предохранительные клапаны котлов.







По наблюдению редакции НГС.НОВОСТИ, с 10:30 до 11:15 в центре города два раза раздался громкий гул, похожий на звук от ТЭЦ.





Ситуацию прокомментировали в АО «СИБЭКО». «Согласно требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности на ТЭЦ-2 проводилась проверка исправности предохранительных клапанов. Такие мероприятия проводятся один раз в три месяца», — пояснила пресс-секретарь отдела по связям с общественностью АО «СИБЭКО» Анастасия Степанова.





Похожий гул новосибирцы могли слышать в ноябре. Тогда также на ТЭЦ-2 настраивали предохранительные клапаны котлов.