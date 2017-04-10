Режиссер скандального «Тангейзера» поставил оперу в Германии

Режиссер поделился фотографиями с репетиций оперы

Вчера, 9 апреля, в немецком городе Вупперталь прошла премьера оперы «Риголетто» от новосибирского режиссера Тимофея Кулябина.







В афише спектакля сказано, что опера Джузеппе Верди в Opernhaus Wuppertal исполняется на итальянском, но с немецкими субтитрами. Декорации, фото которых выложил в социальную сеть Instagram Тимофей Кулябин, выполнены в аскетичном стиле.





Аннотация на сайте театра дает понять, что действие оперы перенесено в наши дни. Так же в современности происходило действие оперы «Тангейзер», которую Тимофей Кулябин поставил в Новосибирском театре оперы и балета. Оперу хорошо приняли критики, однако православные активисты оскорбились и подали на режиссера в суд.







«Новый директор (театра) — Бертхольд Шнайдер (Berthold Schneider). Он увидел запись "Тангейзера" еще до всех этих событий, которые потом последовали, понял идею, и ему очень понравился спектакль. "Риголетто" было предложено театром, и мне показалось интересным найти новые сценические реалии, которые были бы, с одной стороны, узнаваемы и современны, а с другой — созвучны гениальной музыке Верди», — рассказывал Тимофей Кулябин в интервью порталу dw.com.

Rigoletto Публикация от kuliabin (@kuliabin) Мар 30 2017 в 2:18 PDT

Оперу «Риголетто» Верди написал по мотивам пьесы Виктора Гюго «Король забавляется». Пьеса в свое время была запрещена, поскольку подрывала авторитет королевского двора. Тогда Гюго заменил короля герцогом, а безобразного шута — горбуном Риголетто, который в силу стечения обстоятельств заказывает убийство своей дочери.

