Режиссер скандального «Тангейзера» поставил оперу в Германии

Режиссер поделился фотографиями с репетиций оперы
Режиссер поделился фотографиями с репетиций оперы

Вчера, 9 апреля, в немецком городе Вупперталь прошла премьера оперы «Риголетто» от новосибирского режиссера Тимофея Кулябина.


В афише спектакля сказано, что опера Джузеппе Верди в Opernhaus Wuppertal исполняется на итальянском, но с немецкими субтитрами. Декорации, фото которых выложил в социальную сеть Instagram Тимофей Кулябин, выполнены в аскетичном стиле.


Аннотация на сайте театра дает понять, что действие оперы перенесено в наши дни. Так же в современности происходило действие оперы «Тангейзер», которую Тимофей Кулябин поставил в Новосибирском театре оперы и балета. Оперу хорошо приняли критики, однако православные активисты оскорбились и подали на режиссера в суд.


«Новый директор (театра) — Бертхольд Шнайдер (Berthold Schneider). Он увидел запись "Тангейзера" еще до всех этих событий, которые потом последовали, понял идею, и ему очень понравился спектакль. "Риголетто" было предложено театром, и мне показалось интересным найти новые сценические реалии, которые были бы, с одной стороны, узнаваемы и современны, а с другой — созвучны гениальной музыке Верди», — рассказывал Тимофей Кулябин в интервью порталу dw.com.

Rigoletto

Публикация от kuliabin (@kuliabin)

Оперу «Риголетто» Верди написал по мотивам пьесы Виктора Гюго «Король забавляется». Пьеса в свое время была запрещена, поскольку подрывала авторитет королевского двора. Тогда Гюго заменил короля герцогом, а безобразного шута — горбуном Риголетто, который в силу стечения обстоятельств заказывает убийство своей дочери.

Анна Наумцева
Фото instagram.com/kuliabin

Прочтений: 939
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Ипотека от Сбербанка: новые технологии на помощь в решении квартирного вопроса
10 апреля пройдет онлайн-конференция директора управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сибирского банка ПАО Сбербанк Новичонок Н.М.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено