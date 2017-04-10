Мужчина попал под электричку и лишился обеих ног

Машинист электрички экстренно затормозил, но наехал на мужчину



Электричка, ехавшая из Черепаново в Барнаул, сбила шедшего по путям мужчину в Новосибирской области — он лишился обеих ног.





«Произошло это в 19:50 на станции Безменово, электропоездом сообщением "Черепаново – Барнаул" травмирован мужчина», — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.





Машинист электрички экстренно затормозил, но все-таки наехал на 34-летнего мужчину. У пострадавшего ампутированы обе ноги от верхней трети бедер. Из-за происшествия движение поездов по ветке задержалось на 24 минуты.







По данным источника в правоохранительных органах, мужчина был пьян. Очевидцы происшествия в соцсетях сообщают, что мужчина шел по железнодорожным путям.







Электрички часто сбивают горожан, которые решают пройти по путям. Недавно в Первомайском районе Новосибирска тепловоз сбил девушку в наушниках, которая пыталась перейти железнодорожные пути.