Мужчина попал под электричку и лишился обеих ног

Машинист электрички экстренно затормозил, но наехал на мужчину
Машинист электрички экстренно затормозил, но наехал на мужчину

Электричка, ехавшая из Черепаново в Барнаул, сбила шедшего по путям мужчину в Новосибирской области — он лишился обеих ног.


«Произошло это в 19:50 на станции Безменово, электропоездом сообщением "Черепаново – Барнаул" травмирован мужчина», — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.


Машинист электрички экстренно затормозил, но все-таки наехал на 34-летнего мужчину. У пострадавшего ампутированы обе ноги от верхней трети бедер. Из-за происшествия движение поездов по ветке задержалось на 24 минуты.


По данным источника в правоохранительных органах, мужчина был пьян. Очевидцы происшествия в соцсетях сообщают, что мужчина шел по железнодорожным путям.


Электрички часто сбивают горожан, которые решают пройти по путям. Недавно в Первомайском районе Новосибирска тепловоз сбил девушку в наушниках, которая пыталась перейти железнодорожные пути.

Ксения Евдокимова
Фото Татьяны Фатеевой

Прочтений: 5847
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (34)34
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Ипотека от Сбербанка: новые технологии на помощь в решении квартирного вопроса
10 апреля пройдет онлайн-конференция директора управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сибирского банка ПАО Сбербанк Новичонок Н.М.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено