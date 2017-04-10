Новосибирцы вылетели из танцевального шоу на «России 1» из-за слишком умного номера

Номер новосибирцев с экспериментальной хореографией
Номер новосибирцев с экспериментальной хореографией

Новосибирский театр танца Exordium покинул проект «Танцуют все» на телеканале «Россия 1» после очередного выступления.


Четвертый выпуск программы «Танцуют все» с участием новосибирцев вышел в эфир 9 апреля. Танцоры отошли от привычного амплуа весельчаков и исполнили «мантру хоровода» под музыку Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро».


«На этой неделе было особенно сложно. Номер вызвал уйму споров. Это история про девушку, которая запуталась в себе», — описали концепцию номера с экспериментальной хореографией участники новосибирского коллектива.


Жюри эксперимент театра танца Exordium не оценило. 


«Вы больны. Но это нормальное состояние для творческих людей. Вы пытаетесь слишком много смыслов изучить и отразить в одном номере. Смыслов напихали 15-16 штук!» — посетовал хореограф Егор Дружинин.



В итоге Exordium набрал 22 балла из 30 возможных и оказался кандидатом на выбывание вместе с Ансамблем Черноморского флота. Зрители отдали новосибирцам 48 % голосов, а их соперникам — 52 %. Танцоры Exordium покинули проект. 


Эти выходные для новосибирцев, участвующих в телешоу, стали не самыми удачными. Вчера НГС.НОВОСТИ писали о модели из Тогучина Веронике Мурашкиной, которая покинула шоу «Холостяк» на ТНТ.  

Анна Наумцева
Видео youtube.com, канал WeiT Media 

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