Новосибирцы вылетели из танцевального шоу на «России 1» из-за слишком умного номера

Номер новосибирцев с экспериментальной хореографией

Новосибирский театр танца Exordium покинул проект «Танцуют все» на телеканале «Россия 1» после очередного выступления.







Четвертый выпуск программы «Танцуют все» с участием новосибирцев вышел в эфир 9 апреля. Танцоры отошли от привычного амплуа весельчаков и исполнили «мантру хоровода» под музыку Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро».







«На этой неделе было особенно сложно. Номер вызвал уйму споров. Это история про девушку, которая запуталась в себе», — описали концепцию номера с экспериментальной хореографией участники новосибирского коллектива.







Жюри эксперимент театра танца Exordium не оценило.





«Вы больны. Но это нормальное состояние для творческих людей. Вы пытаетесь слишком много смыслов изучить и отразить в одном номере. Смыслов напихали 15-16 штук!» — посетовал хореограф Егор Дружинин.











В итоге Exordium набрал 22 балла из 30 возможных и оказался кандидатом на выбывание вместе с Ансамблем Черноморского флота. Зрители отдали новосибирцам 48 % голосов, а их соперникам — 52 %. Танцоры Exordium покинули проект.







Эти выходные для новосибирцев, участвующих в телешоу, стали не самыми удачными. Вчера НГС.НОВОСТИ писали о модели из Тогучина Веронике Мурашкиной, которая покинула шоу «Холостяк» на ТНТ.