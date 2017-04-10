В Новосибирск идет потепление до +15

В регионе продолжает сохраняться теплая весенняя погода  
В регионе продолжает сохраняться теплая весенняя погода  

Новосибирский Гидрометцентр дал прогноз на ближайшие три дня — регион продолжает оставаться во власти тепла.


«Пока сохраняем виды на тепло. Вынос южных масс зональный и юго-западный. Правда, более неустойчивым будет атмосферное поле давления — возможно чередование пониженного и повышенного давления, что приведет к осадкам — днем в виде дождя, а ночью — в виде снега, 12 и 13 апреля», — сообщил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Температура днем ожидается +9…+15 градусов, ночью — от –3…до +3 градусов.


В целом, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, апрель в Новосибирске и окрестностях будет в пределах климатической нормы

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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