В Новосибирск идет потепление до +15

В регионе продолжает сохраняться теплая весенняя погода

Новосибирский Гидрометцентр дал прогноз на ближайшие три дня — регион продолжает оставаться во власти тепла.







«Пока сохраняем виды на тепло. Вынос южных масс зональный и юго-западный. Правда, более неустойчивым будет атмосферное поле давления — возможно чередование пониженного и повышенного давления, что приведет к осадкам — днем в виде дождя, а ночью — в виде снега, 12 и 13 апреля», — сообщил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Температура днем ожидается +9…+15 градусов, ночью — от –3…до +3 градусов.







В целом, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, апрель в Новосибирске и окрестностях будет в пределах климатической нормы.