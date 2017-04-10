Трамвай протащил 15 метров нырнувшую под него «Ладу»
На перекрестке ул. Титова и Кавказской столкнулись трамвай № 8 и «Лада» — водитель легковушки получил травму.
Авария произошла в 7:30. Трамвай ехал со стороны ул. Связистов, ВАЗ-2114 двигался со стороны ул. Бийская и поворачивал направо на ул. Кавказскую, сообщили представители мобильного приложения «Автоспас».
«При повороте водитель "Лады" не заметил трамвай и тот его ударил и протащил около 15 метров», — описали случившееся представители мобильного приложения.
По словам аваркомов, в результате аварии водителя легковушки ударило в плечо, пострадавшего осматривали врачи «скорой».
Столкновение трамваев и автомобилей — не редкость. Ранее подобное ДТП произошло в Дзержинском районе Новосибирска. Тогда на перекрестке пр. Дзержинского и ул. Трикотажная трамвай въехал в «Тойоту Камри», которая остановилась пропустить пешехода.
Ольга Власова
Фото читателя (1), vk.com/avtospas54rus (2)