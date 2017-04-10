Трамвай протащил 15 метров нырнувшую под него «Ладу»

Место аварии

На перекрестке ул. Титова и Кавказской столкнулись трамвай № 8 и «Лада» — водитель легковушки получил травму.







Авария произошла в 7:30. Трамвай ехал со стороны ул. Связистов, ВАЗ-2114 двигался со стороны ул. Бийская и поворачивал направо на ул. Кавказскую, сообщили представители мобильного приложения «Автоспас».





«При повороте водитель "Лады" не заметил трамвай и тот его ударил и протащил около 15 метров», — описали случившееся представители мобильного приложения.





По словам аваркомов, в результате аварии водителя легковушки ударило в плечо, пострадавшего осматривали врачи «скорой».







Столкновение трамваев и автомобилей — не редкость. Ранее подобное ДТП произошло в Дзержинском районе Новосибирска. Тогда на перекрестке пр. Дзержинского и ул. Трикотажная трамвай въехал в «Тойоту Камри», которая остановилась пропустить пешехода.