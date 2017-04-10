Четыре улицы встали из-за двух аварий в районе площади Труда





Скорость потока в районе пл. Труда — не больше 7 км/ч

Две аварии осложнили утром движение в районе пл. Труда — пробка растянулась по ул. Станиславского, ул. Котовского и ул. Пархоменко и заняла часть ул. Широкая.





Одна авария произошла на кольце, другая — на подъезде к нему





Скорость потока на этих улицах — от 3 до 7 км/ч.





Также на левом берегу сильно затруднено движение по ул. Сибиряков-Гвардейцев в сторону центра — авария произошла на перекрестке с ул. Немировича-Данченко. Полностью загружен Винаповский мост, ул. Ватутина на участке от развязки на Бугринский мост и до ул. Немировича-Данченко.





На правом берегу сложно проехать по ул. Кирова, ул. Большевистской. Длина пробки на ул. Большевистской — около 2,9 км, сообщил сервис Яндекс.Пробки.









Серьезный затор наблюдается на перекрестке ул. Залесского и ул. Дуси Ковальчук, ул. Залесского и ул. Территория Горбольницы, ул. Залесского и ул. Медкадры.







Ранее подобная ситуация наблюдалась на правом берегу. Тогда из-за перекрытой ул. Доватора серьезная пробка образовалась на ГБШ, ул. Есенина и ул. Волочаевской .





По данным сервиса Яндекс.Карты, на 8:40 уровень пробок в Новосибирске в целом оценивался на 6 баллов. Выбирайте пути для объезда.





Дополнение: Стали известны подробности аварии, из-за которой утром «встала» ул. Сибиряков-Гвардейцев. Как сообщили представители мобильного приложения «Автоспас», на перекрестке ул. Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко в 7:50 утра столкнулись KIA Rio и Nissan Sentra.





KIA Rio ехала по кл. Немировича-Данченко со стороны ул. Станиславского в сторону ул. Ватутина, Nissan Sentra стоял на светофоре по ул. Сибиряков-Гвардейцев в сторону пл. Карла Маркса.





«Водитель KIA Rio утверждает, что выехала на перекресток под зеленый сигнал светофора. Водитель Nissan говорит, что начал движение тоже на зеленый сигнал светофора. В итоге на перекрестке Nissan ударил KIA в заднюю левую часть, отчего ее развернуло», — рассказали в «Автоспасе».