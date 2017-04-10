Четыре улицы встали из-за двух аварий в районе площади Труда


Скорость потока в районе пл. Труда — не больше 7 км/ч
Скорость потока в районе пл. Труда — не больше 7 км/ч

Две аварии осложнили утром движение в районе пл. Труда — пробка растянулась по ул. Станиславского, ул. Котовского и ул. Пархоменко и заняла часть ул. Широкая.


Одна авария произошла на кольце, другая — на подъезде к нему 
Одна авария произошла на кольце, другая — на подъезде к нему 


Скорость потока на этих улицах — от 3 до 7 км/ч. 


Также на левом берегу сильно затруднено движение по ул. Сибиряков-Гвардейцев в сторону центра — авария произошла на перекрестке с ул. Немировича-Данченко. Полностью загружен Винаповский мост, ул. Ватутина на участке от развязки на Бугринский мост и до ул. Немировича-Данченко. 


На правом берегу сложно проехать по ул. Кирова, ул. Большевистской. Длина пробки на ул. Большевистской — около 2,9 км, сообщил сервис Яндекс.Пробки. 


Четыре улицы встали из-за двух аварий в районе площади Труда (схема)


Серьезный затор наблюдается на перекрестке ул. Залесского и ул. Дуси Ковальчук, ул. Залесского и ул. Территория Горбольницы, ул. Залесского и ул. Медкадры. 


Ранее подобная ситуация наблюдалась на правом берегу. Тогда из-за перекрытой ул. Доватора серьезная пробка образовалась на ГБШ, ул. Есенина и ул. Волочаевской .


По данным сервиса Яндекс.Карты, на 8:40 уровень пробок в Новосибирске в целом оценивался на 6 баллов. Выбирайте пути для объезда.


Дополнение: Стали известны подробности аварии, из-за которой утром «встала» ул. Сибиряков-Гвардейцев. Как сообщили представители мобильного приложения «Автоспас», на перекрестке ул. Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко в 7:50 утра столкнулись KIA Rio и Nissan Sentra.  


KIA Rio ехала по кл. Немировича-Данченко со стороны ул. Станиславского в сторону ул. Ватутина, Nissan Sentra стоял на светофоре по ул. Сибиряков-Гвардейцев в сторону пл. Карла Маркса. 


«Водитель KIA Rio утверждает, что выехала на перекресток под зеленый сигнал светофора. Водитель Nissan говорит, что начал движение тоже на зеленый сигнал светофора. В итоге на перекрестке Nissan ударил KIA в заднюю левую часть, отчего ее развернуло», — рассказали в «Автоспасе». 

Ольга Власова
Фото Татьяны Кривенко (1), скрин yandex.ru/maps/65/novosibirsk/ (2, 3)

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