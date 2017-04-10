Новосибирские строители сдали на треть меньше жилья

Активнее всего дома строятся в Ленинском и Кировском районах

В Новосибирске с начала года сдали в эксплуатацию 11 многоквартирных домов, активнее всего они возводятся в Кировском и Ленинском районах.







Строители сдали 10 многоэтажек и один малоэтажный дом.





«Из 2407 новых квартир — 1278 (53 %) однокомнатных и студий, 791 (33 %) двухкомнатных, 298 (12 %) трехкомнатных и 40 (2 %) четырехкомнатных и более», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на начальника управления архитектурно-строительной инспекции Анатолия Мотыгу.







В мэрии уточнили, что строители отделали под ключ 418 квартир (17 % от общего количества введенного жилья). Значительная часть новостроек — 72 % — относится к каркасному домостроению. Удельный вес панельных домов — 19 %, кирпичных — 9 %.





Всего в I квартале 2017 года в Новосибирске сдали в эксплуатацию 159,767 тыс. кв. м жилья. 25,7 тыс. кв. м жилья приходится на индивидуальную застройку. С начала года в Новосибирске возвели 272 частных дома, констатировали в мэрии.







В I квартале 2016 года удалось сдать в эксплуатацию 243,2 тыс. кв. м жилья, сообщалось ранее. Это на 34,5 % больше, чем за аналогичный период этого года.