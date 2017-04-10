Аэропорт «Толмачёво» решил объединить терминалы и построить новые корпуса

Предполагается, что международный терминал объединят с внутренним



Аэропорт «Толмачёво» потратит почти 150 млн руб. на подготовку проекта дорогостоящей реконструкции пассажирских терминалов.





Объявление о конкурсе на разработку проекта реконструкции терминалов внутренних и международных авиалиний опубликовано на сайте госзакупок 8 апреля. Начальная цена контракта — 145 млн руб.



«Во всех вариантах планировочной концепции должны быть учтены последующие этапы развития объекта для достижения параметров 8,5–9 млн пассажиров в год и выше, при этом ориентировочная общая площадь объекта не должна превышать 100 тыс. кв. м», — сказано в документах закупки.







Победитель должен предоставить не менее трех вариантов комплексной поэтапной реконструкции аэропорта с учетом увеличения пропускной способности до 7 млн пассажиров в год. По итогам прошлого года пассажиропоток превысил 4 млн человек, что на 10,6 % больше, чем в 2015-м.



Судя по техзаданию, на первом этапе работ предполагается объединить внутренний и международный терминалы, сделать новый зал регистрации и упростить обработку багажа. На втором — будет снесена устаревшая часть аэровокзала внутренних перелетов, построены новые корпуса.



Заявки на конкурс принимаются до 11 мая. Аэропорт должен определить подрядчика 19 мая.



Кроме того, на сайте госзакупок опубликован конкурс на поставку 300 новых комплектов кресел для зала ожиданий внутренних авиалиний.





Эскиз новых комплектов кресел

Каждый из них представляет собой четыре соединенных сидения, разграниченных поручнями. Их максимальная цена составляет 10,5 млн руб., победителя конкурса назовут 25 апреля.





Ранее новосибирский аэропорт объявил о ремонте в зоне регистрации, установке интроскопа и новых стоек.





В конце прошлого года генеральный директор «Толмачёво» Евгений Янкилевич рассказывал, что в течение 2017–2018 годов предприятие планирует капитальную реконструкцию терминала общей стоимостью до 2 млрд руб.