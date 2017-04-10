В зоопарке бурый медвежонок впервые вышел в свет

В Новосибирском зоопарке им. Ростислава Шило бурая медведица Валя показала одного из своих новорожденных детенышей.

Фотография малыша появилась 9 апреля в официальном аккаунте зоопарка в Instagram.







В Новосибирском зоопарке бурые медведи регулярно приносят потомство в начале января. В выводке обычно 2–3 детеныша. В этом году бурая медведица принесла двух медвежат, уточнили в зверинце.





Еще раньше в Новосибирском зоопарке показали новорожденных детенышей сервалов, лемуров и кенгуренка.