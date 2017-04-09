Сибирячек в инвалидных креслах позвали на конкурс красоты

«Мисс Интеграция 2016» Валерия Ермакова



В Новосибирске начался прием заявок на конкурс красоты «Мисс Интеграция 2017», который проведут для девушек с инвалидностью.





Как рассказала НГС.НОВОСТИ одна из организаторов конкурса, Ольга Стволова, к участию приглашают активных и целеустремленных девушек 18–35 лет, которые передвигаются на инвалидном кресле самостоятельно. Заявки принимают до 1 июля, после чего организаторы выберут 10 девушек. Они покажут себя в нескольких испытаниях, среди которых танцы, творческие номера, дефиле и другие — программу конкурса еще разрабатывают. Финал пройдет в сентябре этого года.







Напомним, конкурс «Мисс Интеграция 2017» пройдет в Новосибирске в четвертый раз. В прошлом году он получил статус всероссийского. Его победительницей стала 30-летняя Валерия Ермакова из Кемеровской области.