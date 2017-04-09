Сибирячек в инвалидных креслах позвали на конкурс красоты

«Мисс Интеграция 2016» Валерия Ермакова
«Мисс Интеграция 2016» Валерия Ермакова

В Новосибирске начался прием заявок на конкурс красоты «Мисс Интеграция 2017», который проведут для девушек с инвалидностью.


Как рассказала НГС.НОВОСТИ одна из организаторов конкурса, Ольга Стволова, к участию приглашают активных и целеустремленных девушек 18–35 лет, которые передвигаются на инвалидном кресле самостоятельно. Заявки принимают до 1 июля, после чего организаторы выберут 10 девушек. Они покажут себя в нескольких испытаниях, среди которых танцы, творческие номера, дефиле и другие — программу конкурса еще разрабатывают. Финал пройдет в сентябре этого года.


Напомним, конкурс «Мисс Интеграция 2017» пройдет в Новосибирске в четвертый раз. В прошлом году он получил статус всероссийского. Его победительницей стала 30-летняя Валерия Ермакова из Кемеровской области.

Кирилл Шматков
Фото Виктора Дмитриева

Прочтений: 1466
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Ипотека от Сбербанка: новые технологии на помощь в решении квартирного вопроса
10 апреля пройдет онлайн-конференция директора управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сибирского банка ПАО Сбербанк Новичонок Н.М.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено