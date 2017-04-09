Новосибирцы пожаловались на укладку асфальта в лужи

Дорожники засыпают щебенку в яму с лужей
Дорожники засыпают щебенку в яму с лужей

В соцсетях появились фотографии, на которых дорожники в Калининском районе Новосибирска укладывают асфальт в лужу.


Фотографии появились в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте». По словам автора фото, днем во время ремонта на ул. Учительская дорожники засыпали смесью из щебенки полную воды яму.


В комментариях жители Новосибирска выразили возмущение. «Вместо того, чтобы сделать один раз нормально, лучше будем каждый год делать по новой, да еще и переделывать в межсезонье!» — написал Александр Ражук. (Орфография и пунктуация сохранена.)


Некоторые комментаторы обратились к мэру Анатолию Локтю с просьбой обратить внимание на нарушение технологии.


Подобные нарушения во время дорожного ремонта в Новосибирске наблюдают регулярно. Так, в прошлом году после подобного случая новосибирское ДЭУ № 1 уволило мастера участка. В то же время в мэрии объясняли, что весной дорожники латают ямы любыми способами по предписанию ГИБДД, а летом переделывают их по ГОСТам.  


Напомним, на этой неделе мэрия объявила аукцион на ремонт городских дорог стоимостью более 150 млн руб. 

Кирилл Шматков
Фото Сергея Дорожкина на vk.com/act54

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