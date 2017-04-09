На трассе под Новосибирском «Лада» перевернулась и вылетела в кювет

Информации о водителе пока нет

Днем на трассе Р-256 Новосибирск – Ташанта произошло ДТП, в котором погиб водитель, — его машину нашли перевернутой в канаве.





Как сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по НСО, авария произошла сегодня, 9 апреля, около 14:00. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 ехал из Барнаула в сторону Новосибирска. На 61-м километре, перед Искитимом, он врезался в ограждение у пешеходного перехода, затем перевернулся и вылетел в кювет. В итоге он погиб до приезда медиков.







Сейчас на месте случившегося работают сотрудники региональной Госавтоинспекции. Они пытаются найти данные о водителе, а также установить причины аварии.







Напомним, в начале апреля на другой трассе также произошло смертельное ДТП — иномарка столкнулась с такси на автодороге Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий.

