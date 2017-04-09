Новосибирская модель вылетела из реалити-шоу «Холостяк»

В последнем выпуске шоу «Холостяк» на ТНТ главный герой проекта, актер Илья Глинников, попросил уйти модель из Тогучина после свидания на троих. 

Последний выпуск вышел в эфир ТНТ вечером в субботу, 8 апреля. В нем 23-летнюю Веронику Мурашкину выгнали из шоу после свидания на выбывание с Ильей Глинниковым и другой участницей. Во время разговора с холостяком сибирячка призналась, что за 5 лет встречалась только с одним молодым человеком и рассталась с ним, потому что «на одной любви далеко не уедешь». Это заметно смутило актера, и он решил с ней расстаться. Девушка рассказала ему, что не хочет уходить, но приняла расставание достойно и с улыбкой. 


О своем уходе тогучинская модель сообщила в своем профиле в Instagram. «Ну вот и все… Теперь "Холостяк-5" для меня — пройденный этап, и можно перевести дух, прийти в себя, сбросив с плеч большое напряжение, и расставить точки над i. Я искренне благодарю всех-всех "от Москвы, до самых до окраин..." тех, кто переживал, болел и поддерживал меня все это время», — написала она в подписи к фото с завядшей розой.

Ну –вот и все…Теперь « Холостяк 5» для меня –пройденный этап и можно перевести дух, прийти в себя ,сбросив с плеч большое напряжение и расставить точки над i. Во-первых , я искренне благодарю всех-всех « от Москвы, до самых до окраин..» тех, кто переживал, болел и поддерживал меня все это время. ! Мои дорогие подписчики ! Я даже и подумать не могла , что окажусь интересной такому количеству людей. Это безумно приятно !!! СПА-СИ-БО!!!! Признаюсь честно, подобное проявление внимания к моему участию в шоу, слова искренней поддержки и нескрываемого восторга многих из них, стали для меня приятной неожиданностью ! Отдельно хочу поблагодарить участников и создателей ( моей официальной группы ! ) Милые мои солнышки : уж не знаю, чем я заслужила такую любовь с Вашей стороны – но то, что Вы делали для меня –наполняло душу теплотой . Я ВАС ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ!!! А еще я остаюсь признательна и тем, кто за время трансляции « Холостяка» показал мне своё настоящее лицо вылив ведро помоев , удалив из друзей , ограничив доступ к своей странице . Хочу сказать,что все мы-люди и все –герои ,когда сидя дома, на своем собственном диване рассуждаем о том, как быстро и легко нашлись бы слова и действия в той или иной ситуации, которая является …..чужой проблемой. « Не судите, да не судимы будете». Прододжение в комментариях ‼️⬇️⬇️⬇️#вероникамурашкина #ильяглинников

Публикация от Вероника Мурашкина, Холостяк 5 (@veronica_beautiful)

Напомним, первый выпуск реалити-шоу «Холостяк» с Вероникой вышел в эфир в начале марта. Позднее мама модели рассказала НГС.НОВОСТИ о характере Вероники, карьере и загадочной болезни.  

Кирилл Шматков
Фото instagram.com

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