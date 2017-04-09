Новосибирская модель вылетела из реалити-шоу «Холостяк»

В последнем выпуске шоу «Холостяк» на ТНТ главный герой проекта, актер Илья Глинников, попросил уйти модель из Тогучина после свидания на троих.

Публикация от Вероника Мурашкина, Холостяк 5 (@veronica_beautiful) Мар 28 2017 в 4:44 PDT

Последний выпуск вышел в эфир ТНТ вечером в субботу, 8 апреля. В нем 23-летнюю Веронику Мурашкину выгнали из шоу после свидания на выбывание с Ильей Глинниковым и другой участницей. Во время разговора с холостяком сибирячка призналась, что за 5 лет встречалась только с одним молодым человеком и рассталась с ним, потому что «на одной любви далеко не уедешь». Это заметно смутило актера, и он решил с ней расстаться. Девушка рассказала ему, что не хочет уходить, но приняла расставание достойно и с улыбкой.







О своем уходе тогучинская модель сообщила в своем профиле в Instagram. «Ну вот и все… Теперь "Холостяк-5" для меня — пройденный этап, и можно перевести дух, прийти в себя, сбросив с плеч большое напряжение, и расставить точки над i. Я искренне благодарю всех-всех "от Москвы, до самых до окраин..." тех, кто переживал, болел и поддерживал меня все это время», — написала она в подписи к фото с завядшей розой.

Напомним, первый выпуск реалити-шоу «Холостяк» с Вероникой вышел в эфир в начале марта. Позднее мама модели рассказала НГС.НОВОСТИ о характере Вероники, карьере и загадочной болезни.

