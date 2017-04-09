Четыре машины за ночь пробили колеса в яме на Богаткова

Вечером 8 апреля в ДПС пожаловались на опасную яму с лужей в Октябрьском районе Новосибирска, где за ночь несколько машин остались без колес.





Видео с опасной ямой прислал читатель НГС.НОВОСТИ Вячеслав Вьюгов. По его словам, около 22:30 он ехал по ул. Богаткова на Honda Accord и на перекрестке с ул. Воинская пробил сразу два колеса.





«Пропустил пешеходов и потом рухнул в яму, пробил 2 колеса, а следом за мной еще 4 автомобиля с промежутком в 10 минут остались без колес»,





— рассказал он и добавил, что вызвал сотрудников ДПС, которые приехали через 1,5 часа. Пробитые колеса забрали в автосервис неподалеку, а сам Вячеслав отправился домой на такси.





Как пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по НСО, за ночь в ГИБДД поступило только одно сообщение о яме на этом перекрестке — в 0:50. Сотрудники ведомства отправили результаты проверки в «компетентные органы».











Напомним, ранее новосибирцы жаловались на ямы на ул. Ипподромская и на перекрестке ул. Писарева и Семьи Шамшиных.