Неопытный водитель «Хёндэ» перепутал педали и устроил ДТП на перекрестке





За рулем Hyundai был мужчина, который получил права меньше месяца назад



Утром 9 апреля на перекрестке ул. Титова и Троллейная в Новосибирске Hyundai Elantra врезался в Honda Accord.





Как сообщили представители мобильного приложения «Автоспас», «Хонда» ехала по ул. Троллейная со стороны ул. Степная. Она остановилась в левом ряду на светофоре перед перекрестком с ул. Титова. На том же перекрестке «Хёндэ» поворачивал с ул. Титова на ул. Троллейная, в этот момент его занесло на мокрой дороге. Водитель хотел притормозить, но перепутал педали. В итоге он потерял управление и врезался в «Хонду». В ДТП никто не пострадал.







«При разборе выяснилось, что за рулем "Хёндэ" был неопытный водитель — права мужчиной пенсионного возраста были получены в середине марта 2017 года. Вину он признал», — пояснили в аваркоме.







У обеих машин оказались разбиты передние бамперы







Напомним, это не первая авария в Новосибирске, которая произошла из-за переменчивой погоды, — на этой неделе автобус занесло на скользкой дороге и выбросило на встречную полосу, в Mitsubishi Outlander.

