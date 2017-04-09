Неопытный водитель «Хёндэ» перепутал педали и устроил ДТП на перекрестке


За рулем Hyundai был мужчина, который получил права меньше месяца назад
За рулем Hyundai был мужчина, который получил права меньше месяца назад

Утром 9 апреля на перекрестке ул. Титова и Троллейная в Новосибирске Hyundai Elantra врезался в Honda Accord.


Как сообщили представители мобильного приложения «Автоспас», «Хонда» ехала по ул. Троллейная со стороны ул. Степная. Она остановилась в левом ряду на светофоре перед перекрестком с ул. Титова. На том же перекрестке «Хёндэ» поворачивал с ул. Титова на ул. Троллейная, в этот момент его занесло на мокрой дороге. Водитель хотел притормозить, но перепутал педали. В итоге он потерял управление и врезался в «Хонду». В ДТП никто не пострадал.


«При разборе выяснилось, что за рулем "Хёндэ" был неопытный водитель — права мужчиной пенсионного возраста были получены в середине марта 2017 года. Вину он признал», — пояснили в аваркоме. 


У обеих машин оказались разбиты передние бамперы
У обеих машин оказались разбиты передние бамперы


Напомним, это не первая авария в Новосибирске, которая произошла из-за переменчивой погоды, — на этой неделе автобус занесло на скользкой дороге и выбросило на встречную полосу, в Mitsubishi Outlander.  

Кирилл Шматков
Фото vk.com/avtospas54rus

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