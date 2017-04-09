В банки Новосибирска привезли 25-рублевые монеты

Аверс и реверс монеты с цветной эмблемой
Аверс и реверс монеты с цветной эмблемой

Центробанк разослал в города России, в том числе в Новосибирск, памятные 25-рублевые монеты с эмблемой чемпионата мира по футболу.


Об этом НГС.НОВОСТИ рассказали в Сибирском ГУ Банка России. Памятная монета номиналом 25 руб. посвящена чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года. На аверсе изображен рельеф герба РФ и ее номинал, а на реверсе — изображение официальной эмблемы чемпионата. При этом монету диаметром 27 мм выпустили в двух вариантах: с цветной и нецветной эмблемой.


Как пояснили в ЦБ, памятные монеты разослали по всем городам России, она уже поступила в банки и отделения Почты России Новосибирска. О количестве доставленных в город монет НГС.НОВОСТИ сообщат в понедельник. На сайте ЦБ сообщается, что всего выпустили 250 тыс. цветных и 19,7 млн нецветных монет. Их выпустят в оборот, и ими можно будет оплачивать покупки, как и обычными монетами.


Реверс монеты с нецветной эмблемой 
Реверс монеты с нецветной эмблемой 


Напомним, в январе в Новосибирск привезли другую необычную монету — с изображением ордена Великой Отечественной войны и номиналом 1945 руб.

Кирилл Шматков
Эскизы cbr.ru

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