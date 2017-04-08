У «Дяди Дёнера» заработала точка нового формата с машинкой для стрижки мяса





Машинка для стрижки мяса





Вчера открылась в тестовом режиме первая точка сети «Дядя Дёнер» нового формата: у заведения более современный дизайн и обновление в меню.





Так выглядит зал





Новый «Дядя Дёнер» заработал на первом этаже бизнес-центра на Красном проспекте, 28. Раньше здесь был продовольственный магазин. У закусочной другой логотип — в нем используются одновременно буквы латиницы и кириллицы, а также отсутствует изображение усатого улыбающегося мужчины.







Повар





Вид заведения





Изменения есть и в интерьере. Стойка сохранила фирменный желтый свет, но обрела обтекаемые формы, на стенах появились принты, стилизованные под рисунки мелом на черной доске.







Меню в целом осталось прежним, единственной пока новинкой является «гирос» (189 руб.) — шаурма в круглой пресной лепешке, которую пекут здесь специально для каждого конкретного клиента.







Из чисто технических новинок можно отметить специальную машинку для стрижки мяса, которая позволяет нарезать мясо с вертикального гриля равномерно и тонко.







Как пояснил руководитель и совладелец «Дядя Дёнера» Антон Лыков, точка на Красном проспекте — первое заведение нового формата сети, который будут развивать параллельно с существующими павильонами. Новый формат создан специально для закусочных на первых этажах зданий, его точки обходятся компании вдвое дороже, говорит Лыков.











«Дядя Дёнер» — это на сегодня самая крупная в Новосибирске сеть так называемой «уличной еды» — у нее больше 80 точек в Новосибирске и пригородах и еще больше 40 точек за пределами Новосибирской области. Ближайшими конкурентами «Дяди Дёнера» можно считать «Русские блины» (61 точка) и «Подорожник» (47).







Кроме привычных шаурмы, блинов и сэндвичей в последнее время на улицах Новосибирска можно попробовать и блюда балканской кухни, а также чешские трдельники, жареные каштаны и т.д.

