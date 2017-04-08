У «Дяди Дёнера» заработала точка нового формата с машинкой для стрижки мяса


Машинка для стрижки мяса
Машинка для стрижки мяса


Вчера открылась в тестовом режиме первая точка сети «Дядя Дёнер» нового формата: у заведения более современный дизайн и обновление в меню.


Так выглядит зал
Так выглядит зал


Новый «Дядя Дёнер» заработал на первом этаже бизнес-центра на Красном проспекте, 28. Раньше здесь был продовольственный магазин. У закусочной другой логотип — в нем используются одновременно буквы латиницы и кириллицы, а также отсутствует изображение усатого улыбающегося мужчины.


Повар
Повар


Вид заведения
Вид заведения


Изменения есть и в интерьере. Стойка сохранила фирменный желтый свет, но обрела обтекаемые формы, на стенах появились принты, стилизованные под рисунки мелом на черной доске.


Меню в целом осталось прежним, единственной пока новинкой является «гирос» (189 руб.) — шаурма в круглой пресной лепешке, которую пекут здесь специально для каждого конкретного клиента.


Из чисто технических новинок можно отметить специальную машинку для стрижки мяса, которая позволяет нарезать мясо с вертикального гриля равномерно и тонко.


Как пояснил руководитель и совладелец «Дядя Дёнера» Антон Лыков, точка на Красном проспекте — первое заведение нового формата сети, который будут развивать параллельно с существующими павильонами. Новый формат создан специально для закусочных на первых этажах зданий, его точки обходятся компании вдвое дороже, говорит Лыков.


У «Дяди Дёнера» заработала точка нового формата с машинкой для стрижки мяса (фото)


«Дядя Дёнер» — это на сегодня самая крупная в Новосибирске сеть так называемой «уличной еды» — у нее больше 80 точек в Новосибирске и пригородах и еще больше 40 точек за пределами Новосибирской области. Ближайшими конкурентами «Дяди Дёнера» можно считать «Русские блины» (61 точка) и «Подорожник» (47).


Кроме привычных шаурмы, блинов и сэндвичей в последнее время на улицах Новосибирска можно попробовать и блюда балканской кухни, а также чешские трдельники, жареные каштаны и т.д.

Стас Соколов
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