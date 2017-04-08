Перед площадью Маркса собралась пробка из-за сломанного после ДТП светофора

Место ДТП
Место ДТП

На перекрестке ул. Ватутина и Новогодняя в Новосибирске случилась мелкая авария, а потом сломался светофор — сейчас проехать там довольно сложно.


«15:05 Mazda Premacy и ВАЗ-2104 двигались по ул. Новогодней со стороны ул. Сибиряков-Гвардейцев в сторону ул. Космическая. "Мазда" — в правом ряду, "четверка" — в левом ряду. На перекрестке автомобиль впереди "четверки" остановился для поворота налево, хотя там поворот запрещен, "Жигули" начали смещаться и зацепили "Мазду"», — описали ситуацию представители мобильного приложения «Автоспас».


Так выглядит перекресток сейчас
Так выглядит перекресток сейчас


По словам аваркома, когда он приехал оформлять аварию, светофор на перекрестке еще работал, но потом вдруг перестал. «Случился коллапс, пробка собралась во все стороны», — прокомментировали в «Автоспасе».


По данным сервиса Яндекс.Пробки, на перекрестке до сих пор напряженная ситуация. Выбирайте пути для объезда.


С наступлением теплого времени года новосибирские светофоры ломаются чаще. Например, в прошлом году один ливень вывел из строя сразу 20 светофоров.

Анна Наумцева
Фото vk.com/avtospas54rus , скриншот yandex.ru/maps

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