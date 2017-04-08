Перед площадью Маркса собралась пробка из-за сломанного после ДТП светофора
На перекрестке ул. Ватутина и Новогодняя в Новосибирске случилась мелкая авария, а потом сломался светофор — сейчас проехать там довольно сложно.
«15:05 Mazda Premacy и ВАЗ-2104 двигались по ул. Новогодней со стороны ул. Сибиряков-Гвардейцев в сторону ул. Космическая. "Мазда" — в правом ряду, "четверка" — в левом ряду. На перекрестке автомобиль впереди "четверки" остановился для поворота налево, хотя там поворот запрещен, "Жигули" начали смещаться и зацепили "Мазду"», — описали ситуацию представители мобильного приложения «Автоспас».
По словам аваркома, когда он приехал оформлять аварию, светофор на перекрестке еще работал, но потом вдруг перестал. «Случился коллапс, пробка собралась во все стороны», — прокомментировали в «Автоспасе».
По данным сервиса Яндекс.Пробки, на перекрестке до сих пор напряженная ситуация. Выбирайте пути для объезда.
С наступлением теплого времени года новосибирские светофоры ломаются чаще. Например, в прошлом году один ливень вывел из строя сразу 20 светофоров.
Анна Наумцева
Фото vk.com/avtospas54rus , скриншот yandex.ru/maps