Денис Иванов открыл недорогое кафе с разноцветными пельменями в «Айсберге»

Разноцветные пельмени
Разноцветные пельмени

На Красном проспекте в Новосибирске, рядом с часовней, сегодня после обеда начали работу сразу два заведения известного ресторатора Дениса Иванова.


Пельменная «Пельмениssimo» и кофейня «Чашка Кофе» расположились на первом этаже бизнес-центра «Айсберг» и делят общий зал. Кофейная стойка расположена сразу у входа, а витрина пельменной в глубине зала. В заведении частично открытая кухня — лепщицы пельменей сидят на виду, за стойкой, отделенной от зала прозрачной стенкой. На одной из стен установлен большой экран, на котором демонстрируют рекламные ролики заведений.


Лепщица
Лепщица


Вид зала
Вид зала


В «Пельмениssimo» работают официанты, однако блюда подают на пластиковом «столовском» подносе. В меню девять видов пельменей (в том числе с рыбой, курицей и сулугуни) от 109 руб. за маленькую порцию и восемь видов вареников — от 68 руб. Кроме пельменей в заведении можно заказать пиццу — от 289 руб. за круг («Маргарита»).


Корреспондент НГС.НОВОСТИ заказал в «Пельмениssimo» цветные пельмени, которые также можно поесть в Кольцово. Там наладили их производство в  заведении «Крафтовая пельменная PRO-TESTO».

Стас Соколов
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