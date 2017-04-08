Денис Иванов открыл недорогое кафе с разноцветными пельменями в «Айсберге»

Разноцветные пельмени

На Красном проспекте в Новосибирске, рядом с часовней, сегодня после обеда начали работу сразу два заведения известного ресторатора Дениса Иванова.







Пельменная «Пельмениssimo» и кофейня «Чашка Кофе» расположились на первом этаже бизнес-центра «Айсберг» и делят общий зал. Кофейная стойка расположена сразу у входа, а витрина пельменной в глубине зала. В заведении частично открытая кухня — лепщицы пельменей сидят на виду, за стойкой, отделенной от зала прозрачной стенкой. На одной из стен установлен большой экран, на котором демонстрируют рекламные ролики заведений.







Лепщица





Вид зала





В «Пельмениssimo» работают официанты, однако блюда подают на пластиковом «столовском» подносе. В меню девять видов пельменей (в том числе с рыбой, курицей и сулугуни) от 109 руб. за маленькую порцию и восемь видов вареников — от 68 руб. Кроме пельменей в заведении можно заказать пиццу — от 289 руб. за круг («Маргарита»).







Корреспондент НГС.НОВОСТИ заказал в «Пельмениssimo» цветные пельмени, которые также можно поесть в Кольцово. Там наладили их производство в заведении «Крафтовая пельменная PRO-TESTO».