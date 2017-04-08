«Лэнд Ровер» припарковался на пешеходной дорожке посреди сквера у «Глобуса»


Парковка на аллее
Парковка на аллее

Водители в Новосибирске продолжают удивлять выбором мест для парковки — один из них бросил машину посреди сквера у театра «Глобус».


Фотографию «Лэнд Ровера», который стоит на пешеходной дорожке неподалеку от кафе в форме шарика, прислал сегодня, 8 апреля, читатель НГС.НОВОСТИ Денис. По его словам, машина стоит в сквере с 15:20. «Шел в "Тревелерс" на встречу, увидел, сфотографировал. Потому что нарушение имеет место быть», — отрапортовал читатель.


Это далеко не первый вопиющий случай парковки в неположенных местах в Новосибирске. Например, несколько дней назад водитель белого «Лексуса» посчитал, что тротуар перед оперным театром — хорошее место, чтобы оставить свою машину. Чуть раньше НГС.НОВОСТИ писали о «Тойоте», припаркованной на аллее Нарымского сквера.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Анна Наумцева
Фото читателя НГС

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