Сотни сноубордистов и лыжников в необычных нарядах спустились с горы в Шерегеше
В Шерегеше в рамках фестиваля GrelkaFest сегодня, 8 апреля, прошел традиционный спуск в карнавальных костюмах.
В нем принимали участие сотни лыжников и сноубордистов, в большинстве своем сибиряков. Перед началом спуска они начали выкладывать свои фотографии в социальную сеть Instagram. Среди карнавальных костюмов нашлись супергерои, мумия, падший ангел и др.
В прошлом году в карнавальных костюмах с горы спустились 700 человек. Лучшими стали карнавальные костюмы команды Магистр Йода, Чубакка и С-3PO. В этом году победитель выглядит вот так:
Через неделю там же, в Шерегеше, пройдет массовый заезд в купальниках.
Анна Наумцева
Фото instagram.com/sheregesh_shershavel/, пользователей instagram.com
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