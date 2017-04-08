Сотни сноубордистов и лыжников в необычных нарядах спустились с горы в Шерегеше

Участники спуска
Участники спуска


В Шерегеше в рамках фестиваля GrelkaFest сегодня, 8 апреля, прошел традиционный спуск в карнавальных костюмах.

В нем принимали участие сотни лыжников и сноубордистов, в большинстве своем сибиряков. Перед началом спуска они начали выкладывать свои фотографии в социальную сеть Instagram. Среди карнавальных костюмов нашлись супергерои, мумия, падший ангел и др.

В прошлом году в карнавальных костюмах с горы спустились 700 человек. Лучшими стали карнавальные костюмы команды Магистр Йода, Чубакка и С-3PO. В этом году победитель выглядит вот так:

Через неделю там же, в Шерегеше, пройдет массовый заезд в купальниках.

Анна Наумцева
Фото instagram.com/sheregesh_shershavel/, пользователей instagram.com

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