Сотни сноубордистов и лыжников в необычных нарядах спустились с горы в Шерегеше

Участники спуска





В Шерегеше в рамках фестиваля GrelkaFest сегодня, 8 апреля, прошел традиционный спуск в карнавальных костюмах.

В нем принимали участие сотни лыжников и сноубордистов, в большинстве своем сибиряков. Перед началом спуска они начали выкладывать свои фотографии в социальную сеть Instagram. Среди карнавальных костюмов нашлись супергерои, мумия, падший ангел и др.

В прошлом году в карнавальных костюмах с горы спустились 700 человек. Лучшими стали карнавальные костюмы команды Магистр Йода, Чубакка и С-3PO. В этом году победитель выглядит вот так:

Вот он! Победитель спуска в карнавальных костюмах! Поздравляем 🎉 #GrelkaFest #GrelkaFest2017 #Sheregesh #ГрелкаФест #Фестиваль Публикация от Гостиница AYS CLUB 💟 ШЕРЕГЕШ (@ays_club) Апр 8 2017 в 12:19 PDT

Через неделю там же, в Шерегеше, пройдет массовый заезд в купальниках.