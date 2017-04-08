Порыв ветра сорвал провод с дорожными знаками на Восходе

Сорванный провод
Сорванный провод

На проезжей части ул. Восход в Новосибирске рядом с Речным вокзалом ветер сорвал провод и прикрепленные к нему дорожные знаки.


«Только что это случилось, минут десять назад. Хорошо что никого не убило. И сейчас там этот провод болтается, никто не приехал пока чинить», — рассказал читатель НГС.НОВОСТИ, приславший в редакцию фотографию места происшествия.


В единой диспетчерской «051» сказали, что по этому вопросу к ним пока никто не обращался, и приняли заявку у корреспондента НГС.НОВОСТИ.


На прошлой неделе шквалистый ветер в Новосибирске валил деревья, ломал остановки и даже сносил крыши у домов.

Анна Наумцева
Фото читателя НГС

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