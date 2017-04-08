9-летний мальчик пострадал в массовой аварии на ГБШ

Участники ДТП
Участники ДТП

На перекрестке Гусинобродского шоссе и ул. Волочаевской столкнулись 5 автомобилей и пострадал ребенок.


ДТП произошло сегодня, 8 апреля, в 10:30. «Все участники ехали по Гусинобродскому шоссе в сторону ул. Доватора. Toyota RAV4 остановилась на светофоре, Toyota Estima остановилась за ней, а грузовик Isuzu не успел затормозить, несмотря на тормозной путь около 20 метров. В результате грузовик ударил "Эстиму", она сначала догнала "РАВ4", затем ее развернуло и столкнуло с Subaru Legacy, который двигался попутно в крайней левой полосе», — описали ситуацию представители мобильного приложения «Автоспас».


Водитель грузовика вину признал, говорят аваркомы. «В результате аварии пострадал ребенок — мальчик 9 лет был пассажиром в "Эстиме". Пострадавшего увезла "скорая помощь"».


В момент оформления ДТП сотрудниками ГИБДД Volkswagen Amarok объезжал пробку по встречной полосе. В этот момент водитель «Субару» открыл заднюю дверь и задел "Фольксваген"», — добавили в «Автоспасе».


Получить комментарий Госавтоинспекции пока не удалось.


Недавно НГС.НОВОСТИ писали о том, что число ДТП с детьми в регионе выросло. В этом году на дорогах пострадали уже 43 ребенка.

Анна Наумцева
Фото vk.com/avtospas54rus

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