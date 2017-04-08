На дороге у «Сан Сити» появились противоавтомобильные ежи





Противоавтомобильные ежи





На подступах к пл. Маркса в Новосибирске начала работу традиционная продовольственная ярмарка — территорию для нее огородили бетонными блоками и противоавтомобильными ежами.





По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, продавцы расположились рядом с МФК «Сан Сити» и заняли больше двух третей потенциально возможных торговых мест.





Кроме продуктов продают одежду





Сельскохозяйственные ярмарки проходят по выходным один раз в месяц. В период сбора урожая там доминируют сельхозпроизводители.







Продавцы предлагают свои товары раз в месяц





Занято больше половины торговых мест





Сегодня, впрочем, не меньше 20 % представленной продукции — одежда, товары для дома и т.д.







Другой особенностью нынешней ярмарки можно считать повышенные меры безопасности. Ярмарка проходит на широком проезде, соединяющем пр. Маркса и ул. Сибиряков-Гвардейцев — проезд к ней огорожен необычным образом.







Ранее, для того чтобы перекрыть движение по этому проезду, использовались легкие переносные заграждения. Сейчас вместо них установлены тяжелые бетонные блоки. А оставшийся проезд (необходимый для пропуска машин участников ярмарки) дополнительно перекрыт полосами с железными шипами (противоавтомобильные ежи).







После взрыва в метро Санкт-Петербурга в Новосибирске усилили контроль не только за метрополитеном, но и за другими массовыми скоплениями людей. Горожане, в свою очередь, поддались панике, вызывая полицию или вневедомственную охрану при виде любой подозрительной сумки или коробки.