На дороге у «Сан Сити» появились противоавтомобильные ежи


Противоавтомобильные ежи
Противоавтомобильные ежи


На подступах к пл. Маркса в Новосибирске начала работу традиционная продовольственная ярмарка — территорию для нее огородили бетонными блоками и противоавтомобильными ежами.


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ,  продавцы расположились рядом с МФК «Сан Сити» и заняли больше двух третей потенциально возможных торговых мест.


Кроме продуктов продают одежду
Кроме продуктов продают одежду


Сельскохозяйственные ярмарки проходят по выходным один раз в месяц. В период сбора урожая там доминируют сельхозпроизводители.


Продавцы предлагают свои товары раз в месяц
Продавцы предлагают свои товары раз в месяц


Занято больше половины торговых мест
Занято больше половины торговых мест


Сегодня, впрочем, не меньше 20 % представленной продукции — одежда, товары для дома и т.д.


Другой особенностью нынешней ярмарки можно считать повышенные меры безопасности. Ярмарка проходит на широком проезде, соединяющем пр. Маркса и ул. Сибиряков-Гвардейцев — проезд к ней огорожен необычным образом.


Ранее, для того чтобы перекрыть движение по этому проезду, использовались легкие переносные заграждения. Сейчас вместо них установлены тяжелые бетонные блоки. А оставшийся проезд (необходимый для пропуска машин участников ярмарки) дополнительно перекрыт полосами с железными шипами (противоавтомобильные ежи).


После взрыва в метро Санкт-Петербурга в Новосибирске усилили контроль не только за метрополитеном, но и за другими массовыми скоплениями людей. Горожане, в свою очередь, поддались панике, вызывая полицию или вневедомственную охрану при виде любой подозрительной сумки или коробки.

Стас Соколов
Фото автора

Прочтений: 9656
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (79)79
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Ипотека от Сбербанка: новые технологии на помощь в решении квартирного вопроса
10 апреля пройдет онлайн-конференция директора управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сибирского банка ПАО Сбербанк Новичонок Н.М.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено