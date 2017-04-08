Протестующие против роста тарифов вышли на площадь Ленина
В центре Новосибирска начался ставший уже традиционным митинг против повышения тарифов ЖКХ — его организовал комитет «Пенсионеры за достойную жизнь».
Проведение митинга было согласовано с властями, организаторы заявили о потенциальном количестве участников в 1,5 тыс. человек. Однако, по наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, собралось на сей раз не больше 1000 человек.
Это уже седьмая акция протеста по этой теме (и четвертая, которую проводят «Пенсионеры...»). Больше всего участников собрал митинг, на котором выступил оппозиционер Алексей Навальный, участие которого в мероприятии, впрочем, было встречено неоднозначно.
Протестующие требуют от губернатора Владимира Городецкого отменить постановление, согласно которому коммунальные услуги в Новосибирске подорожают с 1 июля 2017 года в среднем на 15 %.
Стас Соколов
Фото Александра Ощепкова (1–5), автора (6)