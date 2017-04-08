Протестующие против роста тарифов вышли на площадь Ленина

Митинг на пл. Ленина

В центре Новосибирска начался ставший уже традиционным митинг против повышения тарифов ЖКХ — его организовал комитет «Пенсионеры за достойную жизнь».







Жители протестуют против тарифов ЖКХ





Сбор подписей несогласных





Общий вид площади





Проведение митинга было согласовано с властями, организаторы заявили о потенциальном количестве участников в 1,5 тыс. человек. Однако, по наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, собралось на сей раз не больше 1000 человек.





Плакаты митингующих





Организаторы митинга — пенсионеры





Это уже седьмая акция протеста по этой теме (и четвертая, которую проводят «Пенсионеры...»). Больше всего участников собрал митинг, на котором выступил оппозиционер Алексей Навальный, участие которого в мероприятии, впрочем, было встречено неоднозначно.







Протестующие требуют от губернатора Владимира Городецкого отменить постановление, согласно которому коммунальные услуги в Новосибирске подорожают с 1 июля 2017 года в среднем на 15 %.

