Новосибирцы выпустили белых голубей на многотысячном митинге против террора

Митинг начался с минуты молчания
Митинг начался с минуты молчания


В Новосибирске начался митинг против террора — на площади у ГПНТБ собрались не меньше 4 тыс. человек.


Организаторами акции стали представители «Российских студенческих отрядов», поддержку которым решили оказать в областном правительстве.


Вид пл. Пименова
Вид пл. Пименова


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, люди продолжают прибывать. Место митинга огорожено, на входе полицейские проверяют сумки и проводят внешний осмотр, но рамок нет.


Митингующие принесли плакаты
Митингующие принесли плакаты


Сначала объявили минуту молчания, затем прозвучали символические удары в колокол, и выпустили белых голубей.


Новосибирцы выпустили белых голубей на многотысячном митинге против террора (фото)


Следом перед собравшимися выступил председатель правления Новосибирской областной организации «Российского Союза ветеранов Афганистана» Евгений Яковенко, который заявил, что террористы не смогут заставить Россию «отказаться от геополитических целей».


Новосибирцы выпустили белых голубей на многотысячном митинге против террора (фото)


«Наша армия на высочайшем уровне оснащенности и подготовки. Наши жители дружны и внимательны. И если придется, мы еще раз повторим урок истории, уничтожим на своей земле и растопчем эту гидру в любой точке мира», — заявил оратор.


Новосибирцы выпустили белых голубей на многотысячном митинге против террора (фото)


Сопредседатель регионального правления Общероссийского народного фронта Сергей Дорофеев указал на то, что, по его мнению, «террористы хотели бы, чтобы мы испугались и задумались, тем ли мы идем путем, и все ли лидеры нашего государства делают правильно».


«Мы все делаем правильно. И никто не свернет нас с этого пути», — тут же дал ответ Дорофеев. 


Представитель волонтерского корпуса Юлия Семиколенова напомнила, что в день трагедии жители Петербурга стали волонтерами
Представитель волонтерского корпуса Юлия Семиколенова напомнила, что в день трагедии жители Петербурга стали волонтерами


Председатель областной областной организации ветеранов войны и военной службы Вячеслав Журавлев высказал предположение, что терроризм «взлелеян ожиревшими на грабеже стран и народов янки, которые под видом вознаграждения демократии ... подкармливают черные силы ислама».



Среди митингующих — молодежь и ветераны
Среди митингующих — молодежь и ветераны


После того, как выступили все ораторы, начался небольшой концерт, и люди начали потихоньку расходится.


Новосибирцы выпустили белых голубей на многотысячном митинге против террора (фото)


Значительная часть участников митинга отправилась для возложения цветов к Стеле трудовому подвигу ленинградцев, расположенной на другой стороне ул. Кирова.


В толпе среди собравшихся появились губернатор Владимир Городецкий, мэр Анатолий Локоть и депутаты Законодательного собрания и горсовета. С речами высокопоставленные чиновники не выступали, а просто приняли участие в митинге наравне со всеми.


Первые лица города и области присоединились к митингующим
Первые лица города и области присоединились к митингующим


Напомним, что 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого 14 человек погибли и несколько десятков пострадали. С призывом присоединиться к митингу выступил мэр Анатолий Локоть, заявив, что «за террористическим актом в петербургском метро стоят конкретные силы, поднявшие на щит преступную идеологию». «Они хотят посеять в нашей стране страх, но, уверен, им не удастся запугать граждан России», — говорится в обращении мэра.


Новосибирцы выпустили белых голубей на многотысячном митинге против террора (фото)


Накануне в социальных сетях появились сообщения о том, что в учебные учреждения и бюджетные организации поступили некие обращения властей с просьбами организовать явку учащихся и работников на митинг. Впрочем, каких-то очевидных признаков организованной доставки участников митинга заметно не было — большинство явно добирались до места его проведения на общественном или личном транспорте.


Стас Соколов
Фото Александра Ощепкова (1–10), автора (11)

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