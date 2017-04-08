Зоопарк позвал посетителей на выставку редких и красивых яиц

Выставка яиц в Новосибирском зоопарке

Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило сегодня устраивает праздник в честь Дня птиц с мастер-классами и выставкой птичьих яиц.







«Зоопарк решил не ограничиваться одним Днем птиц (1 апреля) и посвятить их встрече целую неделю. 8 апреля наши специалисты подробно объяснят, как сделать скворечник, а также дадут ценные советы о том, где и как его разместить», — рассказали в Новосибирском зоопарке.







Кроме того, посетителям обещали выставку яиц тех птиц, которые живут в зоопарке. В экспозицию вошли птичьи яйца необычного размера и цвета: зеленые, коричневые и даже черные. Начало праздника птиц — в 12:00. Вход для пенсионеров бесплатный.







Кроме выставки птиц в зоопарке можно посмотреть на молодняк — недавно родились детеныши у сервалов, лемуров и кенгуру.

