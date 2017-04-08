Власти назвали причину массовой гибели рыбы в котловане на Юго-Западном

Как утверждают специалисты, рыба задохнулась

Департамент энергетики и ЖКХ города Новосибирска отчитался о результатах проверки воды в котловане на Юго-Западном жилмассиве, в котором местные жители заметили много мертвой рыбы.







«Отдел аналитического контроля МКУ города Новосибирска "Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству" 6 апреля провела отбор и количественный химический анализ проб поверхностных вод из водоема на Юго-Западном жилмассиве. Полученные результаты не превышают установленные нормативы ПДК вредных веществ. Но количество растворенного кислорода в воде не соответствует нормам», — говорится в официальном ответе департамента.







Мертвая рыба на Юго-Западном напугала местных жителей. Они прислали в редакцию фотографии вмерзших в лед окуней и предположили, что причина их гибели — сточные воды или состояние воды. Однако специалисты объяснили, что рыба просто задохнулась.







«Длительный зимний период и большое количество снега, закрывшего все трещины на водоеме, через которые поступает атмосферный кислород, привели к снижению растворенного кислорода — и послужило причиной замора рыбы. Эти природные явления происходят не только в искусственных водоемах, но и в естественных природных», — сообщили в департаменте ЖКХ через пресс-центр мэрии.

