Молодые новосибирцы массово начали стодневные тренировки

Сегодня в НСО стартовала программа «100 дней ЗОЖ»

Сегодня, 7 апреля, молодые люди в Новосибирской области массово начали стодневную программу тренировок по проекту «100 дней здорового образа жизни».







Первая совместная тренировка в Новосибирске прошла в МЦ «Содружество» на Кропоткина. По правилам проекта участники должны тренироваться каждый день по полчаса — большую часть тренировок самостоятельно, но также предусмотрены общие массовые сборы. Кроме того, участникам обещают теоретическую поддержку.







Организаторы составили программу тренировок





«Это областной проект в котором принимают участие 20 районов НСО.





Общее количество участников более 250. В Новосибирске это порядка 70 человек,





но это те, кто зарегистрирован, также много людей просто получают полезную информацию в нашей группе ("100 дней здорового образа жизни" в соцсети "ВКонтакте". — НГС.НОВОСТИ)», — рассказал куратор проекта Вячеслав Выборкин корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети.









Целевая аудитория проекта — молодежь от 16 до 30 лет, но присоединиться к проекту может любой желающий, набор идет до сих пор. Выборкин добавил, что всем участникам организаторы рекомендуют проконсультироваться с врачом перед началом занятий.





«Потому что информацию мы даем в ознакомительных целях и это не руководство к действию. Каждый участник самостоятельно несет ответственность за свое здоровье. Наша основная цель — показать доступность занятий спортом и ведения здорового образа жизни в целом. Всем участникам мы предлагаем тренировочную программу для занятий с собственным весом дома, но помимо этого на протяжении всего проекта мы будем организовывать различные мастер-классы, встречи с тренерами, открытые тренировки и другими разными способами разнообразить программу участников, познакомить их с какими-то новыми направлениями, познакомить их друг с другом, что бы они смогли заниматься вместе, найти единомышленников», — объяснил Выборкин.





Участие в программе бесплатное, ее поддерживает управление молодежной политики министерства региональной политики НСО.

Публикация от DMNSO (@dmnso) Апр 7 2017 в 3:32 PDT











