Госдолг Новосибирской области сократился на полтора миллиарда

За последний месяц госдолг региона сократился

Министерство финансов Новосибирской области отчиталась о сумме существующего у региона госдолга.







По информации на 1 апреля 2017 года, госдолг оказался равен 44 млрд 487 млн руб. По сравнению с началом прошлого месяца эта сумма оказалась меньше на 1,6 млрд руб.







Оказалось, что область сократила свою задолженность перед банками. Регион вернул 500 млн банку АО «Банк Акцепт», и погасил часть кредитных линий перед Сбербанком. Сейчас у НСО со Сбербанком 26 кредитных договоров с задолженностью в 80 млн по каждому из них.







Больше 15 млрд регион должен по государственным ценным бумагам, а почти 27 млрд руб. — это долги перед министерством финансов РФ и один долг перед управлением федерального казначейства по НСО.







На 1 января 2017 года государственный долг региона составлял почти 47,9 млрд руб.