Новосибирцев ждет противостояние Юпитера и Солнца

Юпитер
Юпитер

8 апреля Юпитер выйдет в противостояние с Землей и Солнцем, новосибирцы уже сейчас могут различить в небе эту планету.


«Противостояние — это такое положение небесного тела Солнечной системы, в котором оно находится примерно на одной линии с Солнцем и Землей. При этом с Земли планету видно примерно в противоположном Солнцу направлении. Противостояние возможно только для планет и других тел, находящихся дальше от Солнца, чем Земля», — рассказала НГС.НОВОСТИ специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.


Такое положение Юпитера по отношению к Солнцу повышает его видимость на небосводе.

«Газовый гигант хорошо виден в юго-восточной части неба уже в сумеречное время и с восходом Солнца опускается к юго-западному горизонту», — добавила Виктория.


Даже небольшие телескопы покажут основные детали планеты. Четыре галилеевых спутника прекрасно видны уже в бинокль с увеличением 8–10 крат, но иногда их количество будет меньшим, потому что один-два спутника могут находиться как на фоне диска планеты, так и за ним, объяснила специалист планетария.


В начале февраля в небе над Новосибирском жители могли наблюдать парад Марса, Венеры и Луны.

Елена Громкова
Фото svs.gsfc.nasa.gov

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