Часть балкона обрушилась на тротуар на площади Калинина

Красный проспект, 157
Красный проспект, 157

Днем 7 апреля в Новосибирске на пл. Калинина осыпался балкон дома по адресу Красный проспект, 157.


Фотографиями происшествия, сделанными очевидцами, поделились специалисты мобильного приложения «Автоспас». Происшествие случилось около 16:30.


«На пл. Калинина прям над киоском по продаже беляшей частично обрушился балкон. Двух мужчины чуть не покалечило, успели отскочить», — передает «Автоспас» слова очевидца.


Руководитель ТСЖ «Красный проспект 157» Людмила Орлова отказалась общаться с корреспондентом НГС.НОВОСТИ, сообщив, что у нее закончился рабочий день.


Красный проспект, 157
Красный проспект, 157


Красный проспект, 157
Красный проспект, 157


Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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