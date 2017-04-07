«Субару» 15 метров протащила «Мицубиси» по Бугринскому мосту
Сегодня, 7 апреля, на Бугринском мосту в Новосибирске Subaru Legacy на полном ходу врезалась в остановившийся Mitsubishi Mirage и протащила его по дороге.
ДТП случилось сегодня в 15:45.
«Mitsubishi Mirage ехала со стороны ул. Ватутина в сторону ул. Большевистская. На ходу у "Мицубиси" что-то отвалилось в сторону разделителя в середине моста. Водитель-девушка перестроилась в правый ряд и остановилась, включив "аварийку". После водитель вышла и пошла забирать деталь, которая отвалилась. В этот момент позади двигались два автомобиля: один — в правом ряду, а Subaru Legacy — в среднем ряду. "Субару" начал перестраиваться за другим автомобилем, а этот автомобиль резко перестроился левее из-за того, что увидел стоящий "Мицубиси".
Из-за этого "Субару" на полном ходу влетел в "Мицубиси" и протащил ее около 15 метров»,
— описали случившееся представители мобильного приложения «Автоспас».
Аваркомы отметили, что оба автомобиля получили серьезные повреждения, но из людей никто не пострадал.
«Когда прибыл аварком "Автоспаса", оба водителя находились в шоковом состоянии. Девушка так и не смогла пояснить, что отвалилось у ее машины», — сообщили в «Автоспасе».
Недавно НГС.НОВОСТИ писали о фуре, которая протащила «Хонду» после ДТП на ул. Немировича-Данченко. Тогда вокруг места аварии собралась большая пробка.
Анна Наумцева
Фото vk.com/avtospas54rus