«Субару» 15 метров протащила «Мицубиси» по Бугринскому мосту

Участники ДТП
Участники ДТП

Сегодня, 7 апреля, на Бугринском мосту в Новосибирске Subaru Legacy на полном ходу врезалась в остановившийся Mitsubishi Mirage и протащила его по дороге.


ДТП случилось сегодня в 15:45.


«Mitsubishi Mirage ехала со стороны ул. Ватутина в сторону ул. Большевистская. На ходу у "Мицубиси" что-то отвалилось в сторону разделителя в середине моста. Водитель-девушка перестроилась в правый ряд и остановилась, включив "аварийку". После водитель вышла и пошла забирать деталь, которая отвалилась. В этот момент позади двигались два автомобиля: один — в правом ряду, а Subaru Legacy — в среднем ряду. "Субару" начал перестраиваться за другим автомобилем, а этот автомобиль резко перестроился левее из-за того, что увидел стоящий "Мицубиси". 


Из-за этого "Субару" на полном ходу влетел в "Мицубиси" и протащил ее около 15 метров»,


— описали случившееся представители мобильного приложения «Автоспас».


Аваркомы отметили, что оба автомобиля получили серьезные повреждения, но из людей никто не пострадал.


Машины сильно пострадали при столкновении
Машины сильно пострадали при столкновении


«Когда прибыл аварком "Автоспаса", оба водителя находились в шоковом состоянии. Девушка так и не смогла пояснить, что отвалилось у ее машины», — сообщили в «Автоспасе».


Недавно НГС.НОВОСТИ писали о фуре, которая протащила «Хонду» после ДТП на ул. Немировича-Данченко. Тогда вокруг места аварии собралась большая пробка.

Анна Наумцева
Фото vk.com/avtospas54rus

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