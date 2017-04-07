Ремонт дороги к аэропорту «Толмачёво» оценили в 54 миллиона

Ремонт дороги к аэропорту «Толмачёво» оценили в 54 миллиона

Власти Новосибирской области заказали ремонт автодороги Новосибирск – аэропорт «Толмачёво».


Трасса расположена в Новосибирском районе, она начинается сразу после ул. Станционной и длится 6,8 км. Участок, который будут ремонтировать, начинается через 2,7 км от ул. Станционной.


Длина участка — 3,5 км, начальная цена контракта — 54,8 млн руб. (15,6 тыс. руб. на метр). По всей длине этого участка рабочие отремонтируют остановки, а на участке 2,6 км будет ямочный ремонт, смена покрытия, подходы к железнодорожному переезду, кроме того, на дороге появится новая разметка.


Победитель определится 28 апреля. Он должен будет начать работу сразу после заключения контракта, а закончить ремонт — 5 сентября 2017 года.


Ремонт дороги к аэропорту «Толмачёво» оценили в 54 миллиона


Ремонт Толмачевского шоссе на меньшую сумму в июле 2016 года также заказывала администрация Толмачевского сельсовета.

Елена Громкова
Фото Константина Пономарева (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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