Ремонт дороги к аэропорту «Толмачёво» оценили в 54 миллиона

Власти Новосибирской области заказали ремонт автодороги Новосибирск – аэропорт «Толмачёво».







Трасса расположена в Новосибирском районе, она начинается сразу после ул. Станционной и длится 6,8 км. Участок, который будут ремонтировать, начинается через 2,7 км от ул. Станционной.







Длина участка — 3,5 км, начальная цена контракта — 54,8 млн руб. (15,6 тыс. руб. на метр). По всей длине этого участка рабочие отремонтируют остановки, а на участке 2,6 км будет ямочный ремонт, смена покрытия, подходы к железнодорожному переезду, кроме того, на дороге появится новая разметка.







Победитель определится 28 апреля. Он должен будет начать работу сразу после заключения контракта, а закончить ремонт — 5 сентября 2017 года.











Ремонт Толмачевского шоссе на меньшую сумму в июле 2016 года также заказывала администрация Толмачевского сельсовета.

