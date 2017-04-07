К мечети напротив «МЕГИ» стягивают ОМОН





Днем 7 апреля к мечети недалеко от торгового центра «МЕГА» в Кировском районе Новосибирска прибыли полицейские и наряды ОМОНа.







В пресс-службе Сибирского округа войск нацгвардии подтвердили, что на месте работают их сотрудники. Но с чем связан выезд, не уточнили, порекомендовав обратиться за комментариями в полицию.







В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что пока у них нет информации о произошедшем.







Дополнение: В соборной мечети имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева на ул. Красина НГС.НОВОСТИ пояснили, что в мечети на ул. Мира полицейские проверяли у собравшихся документы.





Из-за проверки документов возле мечети собралась толпа прихожан





Происходящее возле мечети на ул. Мира запечатлел очевидец







Несколькими часами ранее по городу прокатилась волна сообщений о бесхозных сумках и коробках, которые очевидцы приняли за взрывные устройства. Панические настроения у новосибирцев возникли на фоне сообщений о взрывах в европейской части России.

