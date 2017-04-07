К мечети напротив «МЕГИ» стягивают ОМОН


К мечети напротив «МЕГИ» стягивают ОМОН (обновлено)

Днем 7 апреля к мечети недалеко от торгового центра «МЕГА» в Кировском районе Новосибирска прибыли полицейские и наряды ОМОНа.


В пресс-службе Сибирского округа войск нацгвардии подтвердили, что на месте работают их сотрудники. Но с чем связан выезд, не уточнили, порекомендовав обратиться за комментариями в полицию.


В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что пока у них нет информации о произошедшем.


Дополнение: В соборной мечети имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева на ул. Красина НГС.НОВОСТИ пояснили, что в мечети на ул. Мира полицейские проверяли у собравшихся документы.


Из-за проверки документов возле мечети собралась толпа прихожан
Из-за проверки документов возле мечети собралась толпа прихожан


Происходящее возле мечети на ул. Мира запечатлел очевидец
Происходящее возле мечети на ул. Мира запечатлел очевидец


Несколькими часами ранее по городу прокатилась волна сообщений о бесхозных сумках и коробках, которые очевидцы приняли за взрывные устройства. Панические настроения у новосибирцев возникли на фоне сообщений о взрывах в европейской части России.

Ольга Хмелевская
Фото Виктора Толочко (РИА Новости) (1), очевидца (2, 3)

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