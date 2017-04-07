Очевидцы потушили «Фольксваген», вспыхнувший от удара о грузовик

Участники ДТП
Участники ДТП

«Фольксваген» загорелся после столкновения со стоящим самогрузом на ул. Дуси Ковальчук в Новосибирске — машину потушили автомобилисты, ехавшие мимо.


ДТП произошло сегодня в 14:30.


«Участники столкновения ехали со стороны ул. Владимировской в сторону ул. Холодильной. У дома на ул. Дуси Ковальчук, возле дома № 2, самогруз остановился пропустить автомобиль, выезжающий со двора, а Volkswagen Polo остановиться не успел и влетел в стоящий самогруз. От удара "Фольксваген" загорелся. Очевидцы, проезжающие мимо, оперативно среагировали и затушили горящий автомобиль», — рассказали представители мобильного приложения «Автоспас».


В аварии обошлось без пострадавших
В аварии обошлось без пострадавших


По словам аваркомов, никто не пострадал. В «Фольксвагене» сработала подушка безопасности. 


В марте НГС.НОВОСТИ писали о «Тойоте», которая загорелась посреди дороги на ОбьГЭСе. Тогда машину тоже потушили автомобилисты, ехавшие мимо.

Анна Наумцева
Фото vk.com/avtospas54rus

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