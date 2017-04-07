Очевидцы потушили «Фольксваген», вспыхнувший от удара о грузовик

Участники ДТП

«Фольксваген» загорелся после столкновения со стоящим самогрузом на ул. Дуси Ковальчук в Новосибирске — машину потушили автомобилисты, ехавшие мимо.







ДТП произошло сегодня в 14:30.





«Участники столкновения ехали со стороны ул. Владимировской в сторону ул. Холодильной. У дома на ул. Дуси Ковальчук, возле дома № 2, самогруз остановился пропустить автомобиль, выезжающий со двора, а Volkswagen Polo остановиться не успел и влетел в стоящий самогруз. От удара "Фольксваген" загорелся. Очевидцы, проезжающие мимо, оперативно среагировали и затушили горящий автомобиль», — рассказали представители мобильного приложения «Автоспас».







В аварии обошлось без пострадавших





По словам аваркомов, никто не пострадал. В «Фольксвагене» сработала подушка безопасности.







В марте НГС.НОВОСТИ писали о «Тойоте», которая загорелась посреди дороги на ОбьГЭСе. Тогда машину тоже потушили автомобилисты, ехавшие мимо.