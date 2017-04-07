Стройкомпания решила обанкротиться ради достройки дома

Новосибирская компания «СЭФ-инвест», строящая 17-этажку на ул. Красина, обратилась в суд с просьбой признать ее банкротом.





Долгострой № 54/1 на ул. Красина

Информация об этом появилась 4 апреля в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области.







«По основным признакам "СЭФ-инвест" давно является банкротом — начнем с этого. Расчетный счет более 3 лет не работает, денежных потоков нет на предприятии. Долговая нагрузка по искам больше 100 млн руб. составляет. Поэтому иного выхода, кроме банкротства, для "СЭФ-инвеста" нет», — пояснил НГС.НОВОСТИ официальный представитель компании Михаил Дорохин.







Как сообщается на сайте компании, ООО «СЭФ-инвест» с 2005 года строит дом № 54/1 на ул. Красина. По словам Михаила Дорохина, пока застройщику удалось сдать в эксплуатацию только две секции 17-этажки.





Таким образом, часть дома уже заселена. Сейчас дольщики ждут завершения второй очереди строительства.





Как отмечает Михаил Дорохин, из-за банкротства предприятия стройка не остановится: учредитель фирмы Геннадий Волков заинтересован в том, чтобы сдать дом в ближайшее время.





Более того, банкротство — это «единственный способ дальше двигать проект», отметил представитель компании.







Также он заявил: если застройщик обанкротится, то люди, вложившие деньги в строительство, смогут получить статус обманутых дольщиков. А это значит, что они смогут рассчитывать на некоторые поблажки от государства. Например, на то, что городские власти выделят из бюджета деньги, чтобы помочь дольщикам с техприсоединением дома к инженерным сетям.







Кроме того, компания надеется на то, что во время банкротства она получит обратно утраченные активы.







«В рамках процедуры банкротства сомнительные сделки, которые у нас были, будут отменены. И часть активов, возможно, вернется, если удастся это сделать конкурсному управляющему и внешнему управляющему <…>





Постараемся часть какой-то недвижимости вернуть в конкурсную массу, реализовать и за счет этих средств достроить [дом].





Но это не факт что состоится, во-первых. Во-вторых, это по времени длительный процесс. Само банкротство занимает от 6 до 9 месяцев в лучшем случае. Создание ЖСК и признание дольщиков обманутыми — это тоже процесс длительный. Это будет сделано только в рамках создания конкурсной комиссии. <…> Соответственно, чем быстрее мы начнем банкротство и чем быстрее мы до конкурсного управления дойдем, тем быстрее доберемся до механизма компенсации техприсоединения», — пояснил Михаил Дорохин.







Застройщик уже подсчитал, что всего на завершение стройки ему понадобится 20 млн руб.







Из них 11 млн руб. пойдут на то, чтобы закончить строительство и подключение инженерных сетей. Предполагается, что эту работу строители сделают уже летом. Откуда взять эти деньги, представление у застройщика уже есть, заявил Михаил Дорохин.







Еще 9 млн руб., по его словам, понадобятся для того, чтобы закончить фасадные и внутренние работы, в том числе часть денег пойдет на отделку мест общего пользования.







«На эти внутренние работы, которые предстоит выполнить, скорее всего, средства дольщиков будут задействованы. Мы посчитали, сколько каждый дольщик может доплатить в итоге. Получилось, что около полутора тысяч рублей с квадратного метра, возможно, дольщикам придется доплачивать», —





пояснил представитель застройщика.







Проблема долгостроев и обманутых дольщиков — одна из самых актуальных в Новосибирске. Например, недавно НГС.НОВОСТИ писали о проблемном доме № 16 на ул. Закаменский микрорайон. Достроить его предстоит компании, которая выиграет конкурс.