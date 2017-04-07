Автобус от «МЕГИ» пустили до автовокзала и «Матрешкиного двора»

Автобус от «МЕГИ» пустили до автовокзала и «Матрешкиного двора» (схема)

В Новосибирске власти изменили путь автобуса № 9, который ходил по маршруту «СТЦ "МЕГА" – Юго-Западный жилмассив».


С 9 апреля он будет заезжать на остановку «Матрешкин двор» и идти до автовокзала.


Прежде этот маршрут проходил после остановки «Петухова» по ул. Петухова до 18-го Бронного переулка, сразу сворачивал на него и ехал до остановки «Разъезд».


Теперь автобус будет проезжать поворот и ехать дальше по ул. Петухова до остановки «Матрешкин двор». После этой остановки он будет разворачиваться, возвращаться к повороту на 18-й Бронный переулок и ехать по прежнему маршруту. Обратно автобус будет выполнять аналогичный заезд.


Этого же маршрута коснулось и другое изменение. С 9 апреля и в течение 2 месяцев от «МЕГИ» он будет ездить через Бугринский мост до автовокзала.


В это время маршрут будет называться «Автовокзал – Юго-Западный жилмассив».


«Это сделано в целях улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска», — добавили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Автобус от «МЕГИ» пустили до автовокзала и «Матрешкиного двора» (схема)


В начале недели новосибирские власти изменили схему движения маршрутного такси № 90, которое возит пассажиров из Плющихинского жилмассива в микрорайон «Золотая Нива» и обратно.

Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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