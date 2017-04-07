Автобус от «МЕГИ» пустили до автовокзала и «Матрешкиного двора»

В Новосибирске власти изменили путь автобуса № 9, который ходил по маршруту «СТЦ "МЕГА" – Юго-Западный жилмассив».





С 9 апреля он будет заезжать на остановку «Матрешкин двор» и идти до автовокзала.







Прежде этот маршрут проходил после остановки «Петухова» по ул. Петухова до 18-го Бронного переулка, сразу сворачивал на него и ехал до остановки «Разъезд».







Теперь автобус будет проезжать поворот и ехать дальше по ул. Петухова до остановки «Матрешкин двор». После этой остановки он будет разворачиваться, возвращаться к повороту на 18-й Бронный переулок и ехать по прежнему маршруту. Обратно автобус будет выполнять аналогичный заезд.







Этого же маршрута коснулось и другое изменение. С 9 апреля и в течение 2 месяцев от «МЕГИ» он будет ездить через Бугринский мост до автовокзала.







В это время маршрут будет называться «Автовокзал – Юго-Западный жилмассив».





«Это сделано в целях улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска», — добавили в пресс-центре мэрии Новосибирска.









В начале недели новосибирские власти изменили схему движения маршрутного такси № 90, которое возит пассажиров из Плющихинского жилмассива в микрорайон «Золотая Нива» и обратно.