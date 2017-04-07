Новосибирцы напишут «Тотальный диктант» на 56 площадках

Новосибирцы смогут написать диктант на 56 площадках

В Новосибирске продолжается регистрация на международную акцию по проверке грамотности «Тотальный диктант».







Жители города смогут написать диктант на 56 площадках — на некоторые из них вход свободен, на некоторые нужна предварительная регистрация, при этом на части из них мест уже нет. НГС приводит список всех площадок.







Места, где вход свободный:







Новый корпус НГУ — в одной из аудиторий текст прочитает автор диктанта Леонид Юзефович.







НГТУ







РАНХиГС, с собой нужен паспорт







Главный корпус НГАСУ







НГУЭУ







НГПУ







Гимназия № 4 (Сибирская, 35)







Места, регистрация в которых на момент публикации продолжалась, ее можно пройти на официальном сайте диктанта:







Концертный зал им. Каца — здесь диктант будут писать без столов.







Вокзал Новосибирск-Главный







Биотехнопарк Кольцово







Молодежный центр «100 друзей» в Бердске







Новосибирский машиностроительный колледж (ул. Фадеева, 87)







Дом молодежи «Маяк» (ул. Русская, 1«а»)







Структурное подразделение «Орион» (ул. Саввы Кожевникова, 9/1)







Мастерская креативных индустрий (ул. Немировича-Данченко,135)







Аэрокосмический лицей им. Ю.В. Кондратюка







Центральная детская библиотека в Бердске







Библиотека им. Н.Г. Чернышевского (ул. Аксенова, 48)





Библиотека им. Н.Н. Носова (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6)





Гимназия № 9 (ул. Линейная, 33/4)





Школа № 211 (ул. Тюленина, 26)





Гимназия «Горностай» (ул. Вяземская, 4)







Школа № 165 (ул. Бердышева, 15)







Лицей № 21 в Кольцово (дом № 30)







Школа № 177 (ул. Куприна, 4)







Гимназия № 15 (ул. Гоголя, 188/1)







Школа № 20 (ул. Станиславского, 30)







Мест уже нет:







В мэрии Новосибирска

Кинотеатре «Победа»

Пресс-центре ИТАР-ТАСС

Кафе театра «Красный факел»

НГУАДИ

Планетарии на Ключ-Камышенском плато



Доме клоунов на ул. Советской



Арт-центре «Красный»



Новосибирском областном наркологическом клиническом диспансере



МБУМЦ «Современник»



Культурном центре «Этаж»



Школе-интернате № 39



Высшем колледже информатики НГУ



ГПНТБ СО РАН



Библиотеке им. Д.С. Лихачева



Библиотеке им. А.П. Гайдара

Новосибирской областной библиотеке для слепых и слабовидящих



Библиотеке им. К.Маркса



Библиотеке им. И.А. Бунина



Районной библиотеке в Краснообске



Библиотеке им. А.М. Горького



Лицее № 113







Кроме того, на четырех площадках диктант смогут написать иностранцы: в НГУ (вход свободный), НГАСУ, областной библиотеке и НГТУ (везде нужна предварительная регистрация).







Диктант в этом году пройдет завтра, 8 апреля, в 15:00. Корреспонденты НГС будут следить за его подготовкой и проведением с 14:00 — следите за трансляцией на нашем сайте.