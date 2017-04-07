Новосибирцы напишут «Тотальный диктант» на 56 площадках
В Новосибирске продолжается регистрация на международную акцию по проверке грамотности «Тотальный диктант».
Жители города смогут написать диктант на 56 площадках — на некоторые из них вход свободен, на некоторые нужна предварительная регистрация, при этом на части из них мест уже нет. НГС приводит список всех площадок.
Места, где вход свободный:
Новый корпус НГУ — в одной из аудиторий текст прочитает автор диктанта Леонид Юзефович.
НГТУ
РАНХиГС, с собой нужен паспорт
Главный корпус НГАСУ
НГУЭУ
НГПУ
Гимназия № 4 (Сибирская, 35)
Места, регистрация в которых на момент публикации продолжалась, ее можно пройти на официальном сайте диктанта:
Концертный зал им. Каца — здесь диктант будут писать без столов.
Вокзал Новосибирск-Главный
Биотехнопарк Кольцово
Молодежный центр «100 друзей» в Бердске
Новосибирский машиностроительный колледж (ул. Фадеева, 87)
Дом молодежи «Маяк» (ул. Русская, 1«а»)
Структурное подразделение «Орион» (ул. Саввы Кожевникова, 9/1)
Мастерская креативных индустрий (ул. Немировича-Данченко,135)
Аэрокосмический лицей им. Ю.В. Кондратюка
Центральная детская библиотека в Бердске
Библиотека им. Н.Г. Чернышевского (ул. Аксенова, 48)
Библиотека им. Н.Н. Носова (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6)
Гимназия № 9 (ул. Линейная, 33/4)
Школа № 211 (ул. Тюленина, 26)
Гимназия «Горностай» (ул. Вяземская, 4)
Школа № 165 (ул. Бердышева, 15)
Лицей № 21 в Кольцово (дом № 30)
Школа № 177 (ул. Куприна, 4)
Гимназия № 15 (ул. Гоголя, 188/1)
Школа № 20 (ул. Станиславского, 30)
Мест уже нет:
В мэрии Новосибирска
Кинотеатре «Победа»
Пресс-центре ИТАР-ТАСС
Кафе театра «Красный факел»
НГУАДИ
Планетарии на Ключ-Камышенском плато
Доме клоунов на ул. Советской
Арт-центре «Красный»
Новосибирском областном наркологическом клиническом диспансере
МБУМЦ «Современник»
Культурном центре «Этаж»
Школе-интернате № 39
Высшем колледже информатики НГУ
ГПНТБ СО РАН
Библиотеке им. Д.С. Лихачева
Библиотеке им. А.П. Гайдара
Новосибирской областной библиотеке для слепых и слабовидящих
Библиотеке им. К.Маркса
Библиотеке им. И.А. Бунина
Районной библиотеке в Краснообске
Библиотеке им. А.М. Горького
Лицее № 113
Кроме того, на четырех площадках диктант смогут написать иностранцы: в НГУ (вход свободный), НГАСУ, областной библиотеке и НГТУ (везде нужна предварительная регистрация).
Диктант в этом году пройдет завтра, 8 апреля, в 15:00. Корреспонденты НГС будут следить за его подготовкой и проведением с 14:00 — следите за трансляцией на нашем сайте.
Елена Громкова
Фото Екатерины Калиневич