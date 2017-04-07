Новосибирцы напишут «Тотальный диктант» на 56 площадках

Новосибирцы смогут написать диктант на 56 площадках
Новосибирцы смогут написать диктант на 56 площадках

В Новосибирске продолжается регистрация на международную акцию по проверке грамотности «Тотальный диктант».


Жители города смогут написать диктант на 56 площадках — на некоторые из них вход свободен, на некоторые нужна предварительная регистрация, при этом на части из них мест уже нет. НГС приводит список всех площадок.


Места, где вход свободный:


Новый корпус НГУ — в одной из аудиторий текст прочитает автор диктанта Леонид Юзефович.


НГТУ


РАНХиГС, с собой нужен паспорт


Главный корпус НГАСУ


НГУЭУ


НГПУ


Гимназия № 4 (Сибирская, 35)


Места, регистрация в которых на момент публикации продолжалась, ее можно пройти на официальном сайте диктанта:


Концертный зал им. Каца — здесь диктант будут писать без столов.


Вокзал Новосибирск-Главный


Биотехнопарк Кольцово


Молодежный центр «100 друзей» в Бердске


Новосибирский машиностроительный колледж (ул. Фадеева, 87)


Дом молодежи «Маяк» (ул. Русская, 1«а»)


Структурное подразделение «Орион» (ул. Саввы Кожевникова, 9/1)


Мастерская креативных индустрий (ул. Немировича-Данченко,135)


Аэрокосмический лицей им. Ю.В. Кондратюка


Центральная детская библиотека в Бердске


Библиотека им. Н.Г. Чернышевского (ул. Аксенова, 48)


Библиотека им. Н.Н. Носова (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6)


Гимназия № 9 (ул. Линейная, 33/4)


Школа № 211 (ул. Тюленина, 26)


Гимназия «Горностай» (ул. Вяземская, 4)


Школа № 165 (ул. Бердышева, 15)


Лицей № 21 в Кольцово (дом № 30)


Школа № 177 (ул. Куприна, 4)


Гимназия № 15 (ул. Гоголя, 188/1)


Школа № 20 (ул. Станиславского, 30)


Мест уже нет:


В мэрии Новосибирска

Кинотеатре «Победа»

Пресс-центре ИТАР-ТАСС

Кафе театра «Красный факел»

НГУАДИ

Планетарии на Ключ-Камышенском плато

Доме клоунов на ул. Советской

Арт-центре «Красный»

Новосибирском областном наркологическом клиническом диспансере

МБУМЦ «Современник»

Культурном центре «Этаж»

Школе-интернате № 39

Высшем колледже информатики НГУ

ГПНТБ СО РАН

Библиотеке им. Д.С. Лихачева

Библиотеке им. А.П. Гайдара

Новосибирской областной библиотеке для слепых и слабовидящих

Библиотеке им. К.Маркса

Библиотеке им. И.А. Бунина

Районной библиотеке в Краснообске

Библиотеке им. А.М. Горького

Лицее № 113


Кроме того, на четырех площадках диктант смогут написать иностранцы: в НГУ (вход свободный), НГАСУ, областной библиотеке и НГТУ (везде нужна предварительная регистрация).


Диктант в этом году пройдет завтра, 8 апреля, в 15:00. Корреспонденты НГС будут следить за его подготовкой и проведением с 14:00 — следите за трансляцией на нашем сайте.

Елена Громкова
Фото Екатерины Калиневич

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