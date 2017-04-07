Начальника цеха на заводе Чкалова нашли истекающим кровью в своем кабинете

Сотрудника авиазавода увезли в больницу 
Сотрудника авиазавода увезли в больницу 

С Новосибирского авиазавода им. Чкалова увезли в реанимацию начальника цеха — его нашли у себя в кабинете в крови.


«Его хотели уволить. Он закрылся у себя в кабинете. Когда дверь вышибли, мужчину нашли в крови», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец.


На Новосибирском авиазаводе им. Чкалова не смогли предоставить официальную информацию о произошедшем. Однако источник на предприятии сообщил, что действительно на авиазаводе случилось происшествие. 


Старший помощник руководителя управления СУ СК РФ по НСО Алексей Максименко также подтвердил информацию о том, что на авиазавод им. Чкалова выезжали следователи. 


«Мотивы и обстоятельства [произошедшего] устанавливаются. Ведется расследование», — передали в СК. 


Новосибирский авиазавод им. Чкалова выпускает истребители-бомбардировщики Су-34 для Воздушно-космических сил России. Побывавший в марте с визитом на авиазаводе замминистра обороны РФ Юрий Борисов отметил высокие характеристики этого самолета. 


«Он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения», — приводило РИА Новости цитату Юрия Борисова. 


В этом году Минобороны ожидает от новосибирского авиазавода сверхплановых поставок 4 самолетов, а общий объем заказа текущего года — 16 Су-34.  


Дополнение: В пресс-службе СК уточнили, что должность мужчины — не начальник цеха, а замначальника. 

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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