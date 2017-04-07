Начальника цеха на заводе Чкалова нашли истекающим кровью в своем кабинете

Сотрудника авиазавода увезли в больницу

С Новосибирского авиазавода им. Чкалова увезли в реанимацию начальника цеха — его нашли у себя в кабинете в крови.







«Его хотели уволить. Он закрылся у себя в кабинете. Когда дверь вышибли, мужчину нашли в крови», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец.







На Новосибирском авиазаводе им. Чкалова не смогли предоставить официальную информацию о произошедшем. Однако источник на предприятии сообщил, что действительно на авиазаводе случилось происшествие.





Старший помощник руководителя управления СУ СК РФ по НСО Алексей Максименко также подтвердил информацию о том, что на авиазавод им. Чкалова выезжали следователи.







«Мотивы и обстоятельства [произошедшего] устанавливаются. Ведется расследование», — передали в СК.





Новосибирский авиазавод им. Чкалова выпускает истребители-бомбардировщики Су-34 для Воздушно-космических сил России. Побывавший в марте с визитом на авиазаводе замминистра обороны РФ Юрий Борисов отметил высокие характеристики этого самолета.





«Он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения», — приводило РИА Новости цитату Юрия Борисова.





В этом году Минобороны ожидает от новосибирского авиазавода сверхплановых поставок 4 самолетов, а общий объем заказа текущего года — 16 Су-34.





Дополнение: В пресс-службе СК уточнили, что должность мужчины — не начальник цеха, а замначальника.