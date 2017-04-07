Новосибирцы разлюбили шансон и охладели к Стасу Михайлову

Группа «Бутырка»
Группа «Бутырка»

За последние три года у новосибирцев заметно снизился интерес к шансону — как к жанру в целом, так и к отдельным исполнителям.


К такому выводу пришли специалисты Яндекс.Музыки, когда проанализировали прослушивание шансона в общем потоке с 2014 по 2017 годы. Об этом сообщила Ольга Молодан, региональный представитель «Яндекса».


Среди городов-миллионников по доле шансона от общего числа прослушиваний лидируют Красноярск, Челябинск и Омск 


— здесь интерес к этому жанру снизился, но его все еще слушают больше, чем в среднем по России. В Москве, Санкт-Петербурге и Казани интерес к шансону заметно ниже среднего. В Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Самаре интерес к шансону такой же, как и в среднем по стране, но снижается год от года.


По данным на апрель 2017 года, Новосибирск попал на 6-е место из 13 среди городов-миллионников по доле шансона от общего числа прослушанной музыки.


Снижение интереса произошло как к жанру в целом, так и к творчеству отдельных его представителей. 


Если в 2014 году Михаил Круг попадал в тройку самых популярных исполнителей на Яндекс.Музыке, то сейчас он иногда «выпадает» за пределы топ-30. Группа «Бутырка» упала с 50-го места на 100-е, Петлюра — с 100-го на 300-е.


Кроме того, люди стали заметно меньше слушать эстрадных артистов, которых иногда относят к шансону: Стас Михайлов «упал» в общем рейтинге с 10-го на 30-е место (тем не менее в Новосибирске концерт прошел с аншлагом — счастливые женщины заполнили соцсети фотографиями), Михаил Шуфутинский — с 70-го на 150-е, Елена Ваенга — с 20-го на 75-е место, Александр Розенбаум — со 150-го на 300-е (к слову, эти исполнители участвуют в концертах «Шансон года»).


«Самый заметный рост интереса по жанрам за последние три года мы видим у танцевальной музыки. Ее доля в общем потоке прослушиваний выросла в три раза, а редакционные подборки для вечеринок стабильно входят в топ самых популярных», — отмечает Ольга Молодан.

Анна Наумцева
Фото gruppabutyrka.ru

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