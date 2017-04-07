Парковку ТЦ «Мегас» оцепили полицейские и саперы

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Читатели НГС сообщают о полицейском оцеплении на парковке возле супермаркета «Мегас» на ул. Ипподромской.





На парковке возле «Мегаса»

По сообщениям очевидцев, полицейские приехали туда из-за двух машин — BMW и «Тойоты», у одной из них разбито стекло. Также корреспондент НГС.НОВОСТИ передает, что к «Мегасу» подъехала «ГАЗель» с саперами.





На фоне сообщений о взрывах в европейской части России у новосибирцев началась паника: горожане вызывают полицию и вневедомственную охрану при виде любой подозрительной сумки или коробки.







Эту тенденцию подтверждают в Росгвардии. Только в Западный микрорайон утром 7 апреля бойцы Росгвардии выезжали трижды, но ни одно из сообщений об опасных предметах не подтвердилось, рассказали в пресс-службе Сибирского округа войск нацгвардии РФ.







В ведомстве уточнили, что на ул. Забалуева сторож обнаружил пустую коробку на территории детского сада. В жилом доме № 1 на ул. Колхидской очевидцы наткнулись на подозрительную сумку под лестницей. Еще один вызов поступил из спортивного комплекса «Заря».







«Один из спортсменов забыл свою сумку и тут же другие проявили бдительность, сообщили об этом в полицию, выезжал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. То есть в свете последних событий люди начали проявлять бдительность и сообщать обо всех подозрительных предметах, которые обнаруживаются», — описали ситуацию в пресс-службе Сибирского округа войск нацгвардии.







На парковке возле «Мегаса»







12:42

Корреспондент НГС.НОВОСТИ передает, что саперы полностью разобрали салон «Тойота Чайзер» и начинают обследовать бензобак. Посетителей ТЦ не эвакуируют. Центральный вход при этом закрыт и люди заходят через дополнительный. В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что пока не располагают информацией о происходящем возле «Мегаса».

12:39

Также в первой половине дня полицейские приезжали из-за подозрительного предмета в детский сад № 117 "Дружная семейка" на ул. Крылова. В детском саду пояснили, что за подозрительный предмет очевидцы приняли банку сгущенки.







12:38

Администратор торгового зала в «Мегасе» по телефону сообщила, что на парковке полиция проводит учения. Между тем фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ, приехавший на место происшествия, утверждает, что на учения происходящее не похоже. Работники торгового центра сказали ему, что «Тойота», привлекшая внимание полицейских, стоит на парковке уже давно.



