Синоптики назвали дату потепления до +12

Местами по области потеплеет до +18 градусов
Местами по области потеплеет до +18 градусов

Холода, обосновавшиеся в Новосибирске и окрестностях в первых числах апреля, сменятся резким потеплением — уже в воскресенье в регионе ожидается до +12 градусов.


«Поступают воздушные массы более теплые, на фоне пониженного атмосферного давления, но осадки будут слабые. 8 и 9 апреля — преимущественно по северным районам области. Осадки в виде небольшого дождя. Ветер довольно свежий в порывах до 12–15 м/с. Температура повышается», — описал ситуацию пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Завтра оттепель достигнет +6…+11 градусов, 9 апреля будет +7…+12 градусов. В понедельник ожидается еще теплее — до +13 градусов, по юго-западу до +18 градусов. Осадки прекратятся. Ночью температура будет держаться в пределах 0…–3 градусов.


Предыдущая волна тепла в Новосибирске пришлась на конец марта — тогда проснулись первые бабочки и расцвели одуванчики.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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