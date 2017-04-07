Синоптики назвали дату потепления до +12

Местами по области потеплеет до +18 градусов

Холода, обосновавшиеся в Новосибирске и окрестностях в первых числах апреля, сменятся резким потеплением — уже в воскресенье в регионе ожидается до +12 градусов.







«Поступают воздушные массы более теплые, на фоне пониженного атмосферного давления, но осадки будут слабые. 8 и 9 апреля — преимущественно по северным районам области. Осадки в виде небольшого дождя. Ветер довольно свежий в порывах до 12–15 м/с. Температура повышается», — описал ситуацию пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Завтра оттепель достигнет +6…+11 градусов, 9 апреля будет +7…+12 градусов. В понедельник ожидается еще теплее — до +13 градусов, по юго-западу до +18 градусов. Осадки прекратятся. Ночью температура будет держаться в пределах 0…–3 градусов.







Предыдущая волна тепла в Новосибирске пришлась на конец марта — тогда проснулись первые бабочки и расцвели одуванчики.