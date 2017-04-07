Разгружающаяся фура перегородила целую улицу в Октябрьском районе

Фура со стройматериалами перегородила ул. Добролюбова — на дороге начинает собираться пробка.


Разгружающаяся фура перегородила целую улицу в Октябрьском районе (фото)


Фотографию прислал в редакцию читатель. Он пояснил, что фура будет разгружаться в здание на ул. Добролюбова, 16.


«Скопление машин уже есть, явной пробки нет. Здесь строительные работы ведутся, говорят, компания "Пятерочка" будет заезжать. Помогают фуре двое мужчин. Пытаются движение улучшить. Также сейчас сюда приехала вышка по обслуживанию фонарей», — рассказал мужчина. Он пояснил, что дорога узкая, и фуре некуда встать. 


Судя по картам Яндекса, пробки на ул. Добролюбова пока нет. Однако в ближайшее время улицу лучше объезжать.


Несколько дней назад другая фура устроила затор недалеко от Мочище — тогда большегруз лег на бок и перегородил половину дороги.

Ольга Власова
Фото читателя 

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