Локоть назначил нового начальника новосибирского метрополитена

Новый начальник метрополитена
Новый начальник метрополитена

Начальником новосибирского метрополитена назначен Аркадий Чмыхайло. 


Распоряжение об этом подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. 


Аркадий Чмыхайло родился в 1960 году в Алма-Ате Казахской ССР, в 1981 году окончил Высшее пограничное военно-политическое училище с квалификацией «офицер с высшим военно-политическим образованием» по специальности «военно-политическая, общевойсковая». В 1991 году окончил Военно-политическую академию имени В.И. Ленина с квалификацией «офицер с высшим военным образованием», «преподаватель истории», по специальности «военно-политическая». 


В 2005 году окончил Военную академию генерального штаба Вооруженных сил РФ с квалификацией «специалист в области управления» по специальности «военное и государственное управление».


С 1977 по 2015 годы Аркадий Чмыхайло служил в Вооруженных силах РФ. Его воинское звание — генерал-майор.


С 2015 года работал начальником службы безопасности, заместителем начальника МУП города Новосибирска «Новосибирский метрополитен».


Напомним, 21 марта мэр Анатолий Локоть со скандалом уволил с этого поста Андрея Ксензова и назначил временным исполняющим обязанности начальника МУП «Новосибирский метрополитен» заместителя главного инженера подземки Михаила Сидорова. 

Ольга Власова 
Фото Дарьи Староверовой 

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