Новосибирские мошенники придумали способ зарабатывать на платежах ЖКХ

В Октябрьском районе мошенники раздают листовки от имени УК «Сибирская» — они пишут, что компания банкрот и просят перечислять деньги на посторонний лицевой счет.







«Два молодых человека при мне раскладывали листовки по всем почтовым ящикам и мне лично вручили, и соседке моей», — рассказала жительница дома по ул. Выборная 99/4.







В редакцию НГС.НОВОСТИ обратилась читательница. Она рассказала, что 6 апреля жильцам ее дома вручили листовки, в которых сообщалось, что управляющая компания «Сибирская» — банкрот.







«В отношении ООО "Управляющая компания «Сибирская»" принято заявление о признании должника банкротом. В настоящее время управляющая компания осуществляет незаконный сбор денежных средств с собственников квартир на счет другой (специально созданной) организации ООО "УКА «Сибирская»". Данная компания не управляет Вашим домом, поэтому все денежные средства, оплаченные в ее адрес не являются настоящим исполнением обязательства по оплате услуг по исполнению МКД», — говорится в листовке. Никаких подписей и печатей на ней нет.







Также в тексте указаны «правильные» реквизиты расчетного счета, на который нужно переводить деньги.







По данным арбитража, иск о банкротстве ООО УК «Сибирская» действительно есть — от ООО «УК "КСК"». Однако он подан еще в феврале. «Сибирская» задолжала 8,5 млн руб., говорится в материалах дела.





Суд принял к производству иск о банкротстве. Заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 14 апреля.







В документах арбитража также указано, что 5 апреля суд частично удовлетворил иск «Новосибирскэнергосбыта» к ООО УК «Сибирская». По решению суда управляющая компания должна выплатить 105,5 тыс. руб. в качестве долга за электроэнергию. Сведений об обжаловании решения пока нет.







НГС.НОВОСТИ обратились за разъяснениями в управляющую компания «Сибирская». Директор компании Николай Моисеев сообщил, что это объявление — не что иное, как фейк и провокация.







«Мы работаем строго в соответствии с законодательством. Ничего не нарушали», — сказал Моисеев, подчеркнув, что суда по делу о банкротстве не было.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что жители Железнодорожного района прошлым летом получали подозрительные квитанции со счетами за обслуживание лифтов. Тогда в управляющей компании ООО «СЛК-Сибирская лифтовая компания» тоже сообщили, что не имеют отношения к этим квитанциям.