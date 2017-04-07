В Новосибирск вернулись красивые белые птицы

В Новосибирск после зимовки прилетели серебристые чайки — чаще всего они гнездятся на островах Обского моря.





Вслед за грачами и коршунами в Новосибирск вернулись серебристые чайки

Орнитолог Алексей Яновский заметил дюжину серебристых чаек вечером 5 апреля на стыке Юго-Западного, Троллейного и Западного жилмассивов.





«Чайки кружили рассредоточенной стаей под облаками на высоте от 400 до 800 метров, как бы обозревая окрестности», — описал Алексей Яновский свою встречу с птицами.







Как пояснил орнитолог, серебристые чайки гнездятся в Новосибирской области в самых разных местах, чаще всего недоступных для людей и хищных зверей. Например, на островах в Новосибирском водохранилище.







Но чаще всего эти птицы предпочитают бывшие отстойники Криводановского свинокомплекса. «Там в отдельные годы в мае – июне могут размножаться 250–300 пар серебристых чаек», — отметил Алексей Яновский.







Орнитолог напомнил, что в начале третьей декады марта в Новосибирск прилетели грачи, а ближе к концу месяца — коршуны.