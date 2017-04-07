Власти посоветовали срочно скупать валюту

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о том, что в стране наступило благоприятное время для того, чтобы покупать валюту.


Официальный курс доллара на 7 апреля составляет 56,4 руб.
Официальный курс доллара на 7 апреля составляет 56,4 руб.

«В принципе считаем, что текущий момент для компаний-импортеров и населения, которое готовится к зарубежным поездкам, очень выгоден для покупки иностранной валюты», — сообщил Максим Орешкин на пресс-конференции 6 апреля. Слова министра передает РБК.


По мнению Максима Орешкина, пока в стране нет рисков резкого падения рубля, потому что платежный баланс России сейчас «в очень хорошем состоянии». Тем не менее, Минэкономразвития ожидает, что курс постепенно снизится до отметки 63–64 руб. за доллар, даже если цены на нефть останутся прежними.


О будущем ослаблении рубля говорится в двух версиях обновленного макроэкономического прогноза на 2017 год и на период до 2020 года, отмечает РБК. Власти ожидают, что в целом в 2017 году средний курс доллара составит 64,2 руб., к концу года — 68 руб., в 2018 году — 69,8 руб., в последующие два года — 71,2 и 72,7 руб. соответственно.

Также Максим Орешкин добавил, что сейчас курс доллара крепче, чем мог бы быть, если бы Минфин не покупал валюту.


Напомним, в конце марта биржевой курс доллара опустился до показателей июля 2015 года. Официальный курс, установленный Банком России на 7 апреля, составляет 56,4 руб. за доллар. В новосибирских банках, по данным НГС.БИЗНЕС, доллары сейчас можно купить по цене от 56,78 руб.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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