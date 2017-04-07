НГТУ пробился в рейтинг лучших университетов мира

Новосибирский государственный университет за год поднялся на 9 строчек в международном рейтинге вузов Round University Ranking — компанию ему составил НГТУ, который впервые попал в этот рейтинг.


Новосибирский государственный технический университет в этот рейтинг пробился впервые
Новосибирский государственный технический университет в этот рейтинг пробился впервые

В новом международном рейтинге Round University Ranking 2017 Новосибирский госуниверситет занял 372-е место среди 763 вузов со всего мира. По сравнению с прошлым годом НГУ заметно укрепил свои позиции, поднявшись с 381-й строчки. Также в этом году в рейтинг впервые попал Новосибирский государственный технический университет, расположившийся на 715-м месте.


Абсолютным лидером рейтинга стал Гарвардский университет (США). Среди российских вузов самую высокую позицию в рейтинге занимает Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, разместившийся на 145-й строчке. Также в тройке российских лидеров оказались Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (231-е место) и Томский государственный университет (256-е место). НГУ стал 5-м, а НГТУ — 49-м среди российских вузов.


Это первый глобальный рейтинг университетов российского происхождения. Чтобы распределить места, аналитики оценивают вузы по нескольким направлениям: качеству преподавания (40 % от оценки вуза), качеству исследований (40 %), интернационализации (10 %) и финансовой устойчивости (10 %).


Новосибирские университеты достаточно часто попадают в рейтинги мирового масштаба. Например, недавно британская компания Quacquarelli Symonds проанализировала предпочтение работодателей из 40 стран и выяснила, что ценность астрономов и физиков НГУ близка к уровню выпускников Оксфорда и Стэнфорда.

Ольга Хмелевская
Фото Сергея Ляшко

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